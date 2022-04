Condamnat pentru nerespectarea ordinelor de protecție

Un tânăr din comuna Fărcășești a fost condamnat la 7 luni de închisoare cu suspendare pentru nerespectarea ordinului de protecție. Timp de trei luni, bărbatul avea interdicție să se apropie de casa bunicii sale, din Rogojel.

Pentru că nu mai primea bani de țigări și băutură, individul a devenit violent, așa că familia a alertat poliția. Tânărul nu a respectat obligația de a nu se apropia la mai puțin de 100 de metri de casa bunicii, ultima dată fiind găsit în locuință chiar de către poliție. Deși era în vigoare ordinul de protecție, bărbatul a locuit o perioadă în casa bunicii, cu acceptul acesteia, însă nu s-a potolit și a făcut scandal. A fost chemată din nou poliția care i-a întocmit dosar penal.

„Inculpatul este nepotul persoanei vătămate, cu care locuieşte şi în prezent, iar fapta de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie a fost săvârșită de către inculpat, pe fondul lipsei unei locuinţe, iniţial cu acordul persoanei vătămate. Inculpatul nu se află la primul contact cu legea penală, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar”, a arătat instanța.

Tânărul are o condamnare de 6 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, pentru furt, pe care instanța a anulat-o.

„Condamnă inculpatul la 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protectie. În temeiul art. 89 alin. 1 C. pen., va anula amânarea aplicării pedepsei de 6 luni închisoare (…) și va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 luni închisoare, la care va adăuga un spor de o treime din pedeapsa închisorii de 3 luni, respectiv o lună, rezultând o pedeapsă de executat de 7 luni închisoare. Dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 7 luni închisoare, pe durata termenului de încercare de 2 ani”, a dispus instanța pe 5 aprilie.

Bărbatul este obligat să muncească 60 de zile în folosul comunității, în cadrul primăriei sau a liceului din localitate. Sentința nu este definitivă.

I.I.