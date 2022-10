Condamnat după ce a fost prins conducând băut de două ori în aceiași zi!

Un șofer din județul Hunedoara a ajuns să aibă probleme în cazier după ce s-a urcat băut la volanul autoturismului său și a fost tras de două ori într-o zi pe dreapta de agenții rutieri din Bumbești Jiu.

S-a întâmplat pe 9 martie anului trecut, în ziua în care tradiția „obligă” bărbații să bea 40 de pahare de vin. Petre Buică a respectat măcar o parte din acest obicei, așa că atunci când a fost pus să sufle în fiolă a aflat că are o alcoolemie de 1,21 mg/l alcool în aerul expirat. A refuzat să îi fie recoltate probe biologice, dar asta nu i-a împiedicat pe polițiști să îi rețină permisul pe loc, fără dreptul de a mai conduce. După circa două ore bărbatul a fost depistat din nou în trafic de către agenții rutieri. El nu a mai fost tras pe dreapta de data aceasta pentru că a oprit mașina brusc în fața polițiștilor. Nu a mai vrut nici să fie testat în privința alcoolemiei, spunând doar că dorea să se deplaseze pe o distanță scurtă. La instanță el a recunoscut faptele și a cerut să fie judecat în procedură simplificată, fiind găsit de comiterea a două infracțiuni de refuz de recoltare de probe biologice, precum și a uneia de conducere fără permis. „Contopește pedepsele aplicate inculpatului B. P., respectiv aplica pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare aplicată pentru savarsirea unei infractiunii de refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prev. de art. 337 C.pen., la care adaugă un spor de patru luni închisoare, reprezentând treime din totalul celorlalte două pedepse de 8 luni și de 4 luni aplicată pentru săvârşirea unei alte infractiuni de refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (…)inculpatul B.P.,urmând să execute în final o pedeapsa rezultantă de un an închisoare.

În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executarii pedepsei rezultante de 1 an închisoare sub supraveghere pe un termen de 2 ani(…) Pe parcursul termenului de supraveghere, dispune ca inculpatul sa presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primariei Vulcan sau în cadrul Școlii Gimnaziale Vulcan, județul Hunedoara, pe o perioada de 60 de zile”, a decis instanța, șoferul având de suportat și 500 de lei cheltuieli judiciare către statul român.

