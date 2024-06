Condamnat după ce a condus cu o alcoolemie de 3,62 g‰!

Un gorjean s-a ales cu o condamnare penală după ce s-a urcat băut bine la volanul mașinii unui prieten, asta deși nu avea nici permis și, cel mai grav, era băut bine, după cum o relevă probele de la dosarul aflat pe masa judecătorilor.

Faptele s-au produs în aprilie anul trecut, iar bărbatul, de loc din Curtișoara, s-a decis seara să meargă la Bumbești Jiu să alimenteze mașina cu carburanți, deși, după cum avea să recunoască ulterior, băuse diverse feluri de băuturi alcoolice. La Bumbești Jiu a avut „norocul” să fie tras pe dreapta de un echipaj de poliție, locul fiind oricum cunoscut de șoferi ca fiind unul în care agenții sunt mai mereu prezenți.

„În seara zilei de 05.04.2023, în jurul orei 22.20, a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare ## ## ### pe strada Parângului din oraş Bumbeşti Jiu, sub influenţa băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 1,65 mg/l alcool pur în aerul expirat şi, potrivit buletinului de expertiză toxicologică-alcoolemie nr. 387/752, 388/753 din 11.04.2023, emis de către S.M.L. Gorj, o alcoolemie de 3,62 g‰ la ora 23.00 (prima probă), respectiv o alcoolemie de 3,44 g‰ la ora 00.00 (a doua probă). În seara aceleiași zile de 05.04.2023, inculpatul a condus autoturismul (…) fără a poseda permis de conducere”, se arată în documentele de la dosarul Judecătoriei Târgu Jiu. Magistrații l-au găsit vinovat și au dispus condamnarea lui pentru ambele fapte. „Condamnă inculpatul G M G, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă din data de 05.04.2023. În temeiul art. 335 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă inculpatul G M G, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă din data de 05.04.2023. În temeiul art. 38 alin. 2 C.pen. constată că faptele din prezenta cauză sunt concurente. În temeiul art. 39 alin. 1, lit. b C. pen, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa închisorii de 2 ani, la care se va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsa (pedeapsa închisorii de 2 ani), spor în cuantum de 8 luni închisoare, urmând ca inculpatul G M G să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani și 8 luni închisoare. În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani”, au decis judecătorii, verdictul lor nefiind unul definitiv.

Gelu Ionescu