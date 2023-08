Condamnat cu executare după ce a mușcat un polițist

Un tânăr din Gorj a fost condamnat la închisoare cu executare pentru ultraj, după ce a mușcat de antebraț un polițist. Faptele s-au petrecut în urmă cu doi ani, însă sentința s-a pronunțat zilele trecute.

După ce a băut două beri la barul din comună, tânărul a plecat spre casă pe un moped pe care îl achiziționase de curând. Se îndrepta spre satul Groșerea (Aninoasa), când a fost zărit de un echipaj de poliție care se afla în serviciu de patrulare pe DJ 662.

Observând că mopedul nu are plăcuțe de înmatriculare, polițiștii au plecat în urmărirea bărbatului. Acesta a virat brusc la dreapta și a încercat să se ascundă în vegetația de pe marginea drumului.

Unul dintre polițiști a coborât din mașină și i-a cerut bărbatului să se legitimeze. Pentru că nu avea actele la el, tânărul a fost rugat să se îndrepte spre autospeciala de poliție pentru a fi condus la sediul postului de poliție în vederea efectuării de verificări.

„Când cei doi au ajuns în dreptul portierei din dreapta-spate a autospecialei, inculpatul a încercat să se sustragă, refuzând să intre în autovehicul și îndepărtându-se de persoana vătămată, care a întins mâna să îl prindă pe inculpat, pornind, totodată, camera de supraveghere de tip body-cam pe care o avea asupra sa. În continuare, inculpatul l-a îmbrâncit pe agentul de poliție, încercând să își asigure scăparea, după care persoana vătămată l-a prins pe inculpat, încercând să îl imobilizeze cu brațele și încercând să ducă una dintre mâinile inculpatului la spate, pentru a fi încătușat. În acel moment, dorind să se elibereze din strânsoare, inculpatul l-a mușcat pe agentul de poliție de antebrațul stâng, provocându-i o plagă cu dimensiuni de aproximativ 4-5 cm, leziune ce a necesitat pentru vindecare un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale”, potrivit rechizitoriului.

Celălalt polițist a sărit în ajutorul colegului său, când l-a auzit pe acesta spunând inculpatului: „Bă, mă mușcași!”

Tânărul nu s-a lăsat încătușat, iar în învălmășeala creată de altercație, cei trei au căzut în șanțul de pe marginea drumului. A fost nevoie de ajutorul unui șofer care oprise la fața locului pentru ca individul să fie băgat în mașina de poliție și dus la secție.

Deși nu are cazier și a cooperat pe parcursul urmăririi penale, tânărul și-a schimbat ulterior atitudinea și nu s-a prezentat la chemările instanței, deși a fost citat de mai multe ori cu mandat de aducere.

Tânărul a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru conducere fără permis, la 1 an închisoare pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat și la doi ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Instanța a contopit cele trei pedepse, stabilind pedeapsa finală la 2 ani și 10 luni de închisoare în regim de detenție.

„În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei spre care instanța s-a orientat, se observă că în cauză, deși inculpatul și-a manifestat consimțământul în cursul urmăririi penale cu privire la prestarea unor activități neremunerate în folosul comunității, executarea pedepsei sub supraveghere este incompatibilă cu particularitățile cauzei, având în vedere faptul că, potrivit proceselor-verbale de executare a mandatelor de aducere emise pe numele inculpatului, acesta este plecat în străinătate. Prin urmare, instanța reține că singura modalitate de executare a pedepsei este cea în regim de detenție”, a motivat instanța.

Sentința pronunțată de Judecătoria Târgu Cărbunești nu este definitivă și a fost deja contestată de către inculpat.

I.I.