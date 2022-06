Condamnare pentru procurorul lui Țundrea

Verdict final în dosar în care fostul procuror gorjean Ion Diaconescu a fost trimis în judecată pentru că ar fi condus băut mașina prin Târgu-Jiu, el fiind cel care l-a anchetat pe Marcel Țundrea, dovedit ulterior că nu a comis faptele pentru care a făcut mai bine de un deceniu de pușcărie pe nedrept.

Diaconescu s-a pensionat între timp, iar acum un an a fost descoperit de agenții rutieri ca având o alcoolemie de 1,20,mg/l alcool în aerul pur expirat. În noiembrie anul trecut a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, iar pe 4 martie, pentru că și-a recunoscut faptele, inculpatul a primit o pedeapsă cu suspendare. Anchetatorii au contestat sentința Judecătoriei Târgu-Jiu, iar procesul s-a mutat la Curtea de Apel Craiova, care, vinerea trecută, a decis că verdictul de la Târgu-Jiu este bun și trebuie menținut. „Respinge apelul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TÂRGU-JIU împotriva sentinţei penale nr. 275 din data de 04.03.2022 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 13827/318/2021, având ca obiect acţiunea penală pornită împotriva inculpatului Diaconescu Ion, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP). În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă”, a decis Curtea de Apel Craiova. În aceste condiții fostul procuror rămâne cu condamnarea pe care a primit-o la Târgu-Jiu. „Stabileşte pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare în sarcina inculpatului DIACONESCU Ion, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe(…) amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri(…)Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Diaconescu Ion trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.(…) Obligă inculpatul DIACONESCU Ion la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în cuantum de 184,60 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă ce include şi cheltuielile din faza de urmărire penală, în cuantum de 134,60 lei, stabilite prin rechizitoriu”, au decis judecătorii.

Gelu Ionescu