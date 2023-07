Condamnare pentru „pistolarul” din club

Un tânăr din Gorj a fost condamnat la plata unei amenzi penale pentru că a intrat în club având asupra sa un pistol.

Incidentul a avut loc în aprilie 2019, iar o primă decizie în dosarul penal a fost pronunţată săptămâna trecută, la Judecătoria Târgu Cărbunești.

„În fapt, în noaptea de 20/21.04.2019, lucrătorii de poliţie care executau serviciul de ordine şi siguranţă publică pe raza comunei Turburea au primit informaţii că în clubul Insomnia de pe raza acestei localităţi se află o persoană care are asupra sa un pistol. Procedând la efectuarea de verificări în incinta localului public, organele de poliţie l-au identificat pe numitul (…), asupra acestuia fiind găsit un pistol tip airsoft marca Bersa, de calibru 6 mm BB. În încărcătorul pistolului au fost găsite 10 bile metalice”, potrivit rechizitoriului.

La audieri, tânărul a recunoscut că procurase pistolul de pe internet, fără documente de vânzare-cumpărare, şi că a considerat oportun să ia pistolul cu el întrucât în acea perioadă avea conflicte, când mergea prin cluburi, cu persoane care nu îl suportau şi exista posibilitatea să fi fost atacat.

Tânărul a fost trimis în judecată pentru portul fără drept al unei arme neletale, nesupusă autorizării, într-un loc special amenajat pentru distracție ori agrement.

Săvârşirea acestei infracţiuni se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

Instanța a considerat că aplicarea unei amenzi penale este „o pedeapsă justă şi proporţională” raportat la gradul de pericol social al infracţiunii comise.

În consecinţă, bărbatul a fost condamnat la pedeapsa de 2.400 lei amendă penală, reprezentând 120 zile-amendă cu o valoare a zilei-amendă de 20 lei. În plus, instanța a dispus confiscarea pistolului tip airsoft, fabricat în Taiwan, şi a încărcătorului conţinând 10 bile metalice. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

I.I.