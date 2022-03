Condamnare cu executare pentru un tâlhar

Un gorjean care în ultimii ani a mai avut probleme în cazier, din cauza ilegalităților în care a fost implicat, a primit acum o pedeapsă cu executare din partea magistraților, după ce în toamna anului trecut a fost implicat într-un scandal produs la o spălătorie auto din municipiu.

La vremea respectivă polițiștii anunțau că individul a intrat peste o vânzătoare și a furat dintr-un magazin un pachet de țigări și un cuțit, iar ulterior, la spălătorie, s-a folosit de cuțit pentru a-l amenința pe un bărbat și a-i smulge telefonul din mână.

Acum, la pronunțarea sentinței, judecătorii au constatat că agresorul are la activ și alte condamnări, pe care le-au contopit într-una singură. „Contopeşte pedepsele aplicate prin sentința penală nr. 1717/ 30 Decembrie 2021, de Judecătoria Târgu-Jiu în dosar nr.2709/318/2021, definitivă prin neapelare și cele din prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, de 1 an și 7(șapte) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „tâlhărie”, la care se va adăuga o treime de 19(nouăsprezece) luni, din totalul celorlalte 3 pedepse, [1/3(3 luni+3 luni+1 an+3 luni+3 luni+4 luni +5 luni +1 an și 7 luni+5 luni)], inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani și 2 luni închisoare în detenție”, a decis instanța de judecată. În dosar a avut calitatea de inculpat și un minor, pentru care magistrații au dispus măsura educativă a participării acestuia la un curs de educație civică de maxim 4 luni. Sentința nu este definitivă.

Gelu Ionescu