Concursuri anulate la Spitalul Județean

Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu a anulat concursurile de ocupare a două posturi de farmacist și două posturi de medic dentist.

„Din motive obiective, concursurile de ocupare a posturilor de farmacist cu normă întreagă (un post la Farmacia cu punct de lucru nr.1 – str. A.I. Cuza, nr 1 și un post la farmacia centrală – str. Progresului, nr. 18) și a posturilor de medic dentist (2 posturi medic dentist la Cabinetul de Medicină Dentară din cadrul UPU-SMURD) nu vor mai fi organizate.

Prin urmare, candidații care au depus dosare de participare la cele două concursuri pot solicita, printr-o cerere scrisă, restituirea taxei de participare.

Cererea scrisă se depune de luni până vineri la secretariatul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu din clădirea administrativă situată pe strada Progresului, nr 18”, anunță Spitalul Județean Târgu-Jiu.

Șefii spitalului speră că în acest an să organizeze măcar concursul pentru ocuparea posturilor de medic dentist. 13 dosare au fost depuse pentru cele două posturi.

„Concursurile nu s-au mai putut organiza din cauza faptului că au trecut cele 90 de zile în care puteau fi organizate.

În această perioadă, de 90 de zile, am tot încercat să facem comisiile de concurs, dar fiind și perioada de concedii, universitățile unde am trimis solicitări ne-au spus că nu au personal disponibil”, au precizat reprezentanții spitalului.

I.I.