Concert de pian la fosta mină Petrila!

Într-o perioadă în care se discută din plin despre închiderea sau salvarea mineritului, la o fostă mină din Valea Jiului a fost organizat duminică seara un concert de pian. Este parte a turneului național Classic Unlimited, inițiat de pianistul Bogdan Vaida, cel care în 2015 cânta pentru prima dată într-un spațiu neconvențional, un atelier de reparat motociclete din Germania. A concertat apoi prin librării, fabrici, farmacii și diverse alte locuri care nu au nicio legătură cu sala de spectacole și așa a ajuns să inițieze un turneu care l-a adus de trei ori până acum la Petrila. Aici are deja proprii săi fani. „Sunt pentru a treia oară la acest turneu și mă bucur foarte mult că numărul celor care au venit să asiste este în creștere de la an la an. Eu una am și un compozitor preferat din cei incluși în programul acestui turneu. Mi-e foarte drag și Bogdan Vaida și tot proiectul lui și sperăm să vină și anul viitor la mina Petrila”, a spus o localnică. Concertul a avut loc în Sala Compresoare, o încăpere dezafectată ca multe altele după ce activitatea din subteran a încetat.

În 2008 aici au avut loc două explozii în urma cărora au murit 13 mineri, iar alți 12 au fost răniți. Printre cei care lucrau atunci la Petrila și care a fost în subteran în acele zile cumplite de noiembrie s-a aflat și Cătălin Cenușe. Între timp acesta a devenit „salvator cultural” în cadrul proiectului inițiat de caricaturistul Ion Barbu – „Planeta Petrila”, un proiect care își propune să transforme fosta mină în spațiu cultural. Iar proiectul face pași mari în această direcție, Cătălin Cenușe fiind voluntar. „Pentru mine e foarte greu să mai dezgrop evenimentele din 2008, dar ceea ce este azi la mina Petrila este tocmai pentru că atunci și-au pierdut viața foarte mulți oameni. Ceea ce facem, facem cu gândul la ei și facem doar pe bază de voluntariat. Vrem ca voluntariatul să atragă cât mai mulți oameni alături de noi, cu cât mai multă responsabilitate. Vă spun că altfel nu se poate. Azi industria este acolo unde este, iar noi trebuie să ne dezvoltăm altfel decât o făceam în anii trecuți. Trebuie să dăm speranță și să îi susținem pe cei care vor să facă pași în această direcție, nu să îi blocăm”, a menționat fostul miner. Pentru Ion Barbu „Planeta Petrila” prinde contur cu fiecare acțiune culturală găzduită în spațiile fostei mine. Artistul recunoaște că mai e mult până își va vedea visul împlinit, dar e bucuros că astfel de concerte reușesc să atragă de la an la an tot mai mulți oameni. „Acest turneu pe mine mă impresionează formidabil. Cred că este un exemplu și pentru noi cei de pe Planeta Petrila. Mi-ar plăcea ca și Planeta Petrila să fie o chestie nelimitată, așa cum este și turneul Classic Unlimited. În fiecare an sper să putem oferi o locație diferită, mult mai frumoasă, în care ei să revină întotdeauna cu plăcere. Eu sunt foarte fericit pentru că maestrul Vaida este campionul venirii pe Planeta Petrila. Sala a fost plină, dar până la statutul de arhiplină mai e de făcut un mic pas”, a spus Barbu. În ceea ce-l privește pe Bogdan Vaida, acesta a mărturisit că de fiecare dată când concertează în spații neconvenționale face un compromis în privința acusticii, sunetul fiind cu totul altul într-o sală specială de concerte. „E un loc plin de emoții, încărcat cu atâtea povești triste și atâta suferință, e vorba de vieți de mineri pierdute și de aceea pentru noi e un loc copleșitor. Sunt aici pentru a treia oară și sunt surprins din nou în acest loc plin de încărcătura trecutului. În acest loc, dar și în altele, contează, evident, acustica. Pianul nostru este același pe care îl închiriem pentru spectacole și care în unele locuri e prea mare, în altele e prea mic. Nu e o situație ideală din punct de vedere acustic, dar facem acest turneu pentru a duce muzica clasică exact acolo unde oamenii vor să o asculte. De aceea trecem peste tot și punem și mai mult suflet pentru a face experiența celor care vin aici cât mai emoționantă și mai faină”, a spus pianistul Bogdan Vaida. Turneul acestuia a început săptămâna trecută la Beclean și va continua până pe 7 octombrie, când se va încheia la Iași, la Muzeul Vasile Pogor – Casa Junimii. Din păcate, nicio localitate din Gorj nu este prinsă în acest turneu, deși locații inedite sunt suficiente, mai ales că inclusiv sedii ale unor instituții de cultură din județ sunt nereabilitate și, la o adică, ar putea găzdui astfel de concerte inedite.

Gelu Ionescu