Comunicat de presă – Domina Imobiliare: Infinity Residence 3 intră oficial în portofoliul agenției

Infinity Residence 3, cel mai nou proiect imobiliar rezidențial de anvergură din Târgu Jiu, anunță oficial primele informații despre apartamentele și garsonierele gândite în cel mai mic detaliu pentru a oferi confortul și siguranța viitorilor locatari.

Promovat și vândut în exclusivitate prin portofoliul agenției Domina Imobiliare, Infinity Residence 3 se bucură de notorietatea, încrederea și prestigiul dezvoltatorului imobiliar cu experiență validată în domeniu.

Ansamblul rezidențial este situat în apropierea Parcului Coloana Infinitului, în vecinătatea celor mai importante puncte de interes pentru orice tip de proprietar. Gândit pe un regim de înălțime de tip P+2E, Infinity Residence 3 pune la dispoziția cumpărătorilor 78 de unități, atât garsoniere, cât și apartamente cu 2 și cu 3 camere. Cu suprafețe și compartimentări diferite, stabilite eficient de profesioniști în arhitectură și construcții, fiecare dintre acestea pot îndeplini cele mai exigente criterii de selecție ale locuinței ideale.

Cumpărătorii care vor alege una dintre unitățile din ansamblul Infinity Residence 3 vor beneficia de un set de avantaje, cum ar fi: posibilitatea de a alege finisajele dintr-o gamă variată pusă la dispoziție de funizorii colaboratori și includerea unui loc de parcare în costurile de achiziție. Mai mult decât atât, Domina Imobiliare nu percepe taxe de comisionare pentru clienții care vor alege oricare dintre cele 78 de apartamente sau garsoniere (0% Comision pentru cumpărător).

“Cu experiență dovedită în colaborarea eficientă cu dezvoltatori imobiliari, am reușit ca în ultimii ani să aducem în portofoliul Domina Imobiliare 15 ansambluri rezidențiale de top din Târgu Jiu. Pentru fiecare dintre partenerii noștri dezvoltatori, punem la dispoziție întregul set de competențe ale echipei de agenți și consultanți imobiliari, precum și instrumentele necesare promovării și vânzării eficiente. Am fost parte din proiectul Infinity Residence 3 încă de la început și am urmărit îndeaproape fiecare etapă de construcție, pentru a le putea oferi clienților interesați de achiziții toate detaliile necesare luării unei decizii rapide și inspirate”, Ruben Drăghici, Manager General Domina Imobiliare.

Termenul de finalizare al proiectului imobiliar este septembrie 2024, iar în vederea achiziției, dezvoltatorul permite toate opțiunile de plată (cash sau prin credit imobiliar).

Mai multe detalii despre oferta ansamblului rezidențial pot fi găsite aici: https://www.domina.ro/ansambluri/infinity-residence-3-2

Contact rapid Domina Imobiliare:

0737 800 000

contact@domina.ro

Despre Domina Imobiliare

Cu peste 15 ani experiență în tranzacții imobiliare de succes în Târgu Jiu, Domina Imobiliare deține un portofoliu impresionant de proprietăți diverse (garsoniere, apartamente, case/vile, terenuri, spații comerciale, depozite), oferind toate serviciile dedicate și conexe intermedierii imobiliare celor peste 14.000 de clienți. Din 2022, Domina Imobiliare a devenit prima agenție imobiliară din județul Gorj care a introdus politica de comisionare zero pentru cumpărători și chiriași.

Partenerii Domina Imobiliare (dezvoltatori imobiliari, vânzători) se bucură de un set complet de beneficii de promovare a ofertelor prin mai mult de 10 platforme imobiliare de renume (Imobiliare.ro, Olx, Storia, Imopedia, La Jumate, Homezz, Publi24, Imoradar24, Romimo, Compari Imobiliare).