Comuna Polovragi concurează la titlul de „Best Tourism Villages”

Cinci localități din România iau parte la competiția globală pentru titlul de „Cel mai frumos sat din lume”, eveniment organizat sub auspiciile Organizației Mondiale a Turismului.

Polovragi (județul Gorj), Eibenthal (județul Mehedinți), Gura Siriului (județul Buzău) și două sate clasificate pe locul 2 și 3 la concursul național din anul 2022, respectiv Biertan (județul Sibiu) și Ciocănești (județul Suceava), sunt cele cinci localități propuse pentru participare, la nivel mondial, în cadrul concursului. Selecția acestor propuneri a fost efectuată de către o echipă de specialiști din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Satele candidate la concurs vor fi parte integrantă a rutei cultural turistice „Ruta satelor tradiționale turistice din România”, dezvoltată la nivel național de către Ministerul Turismului.

De altminteri, Polovragi s-a numărat printre cele șapte finaliste ale competiției naționale „Destinația anului 2023”, la secțiunea Stațiuni turistice, alături de alte stațiuni cu tradiție în turismul românesc. Satul Rășinari, județul Sibiu, care a ocupat locul I la concursul organizat anul trecut, la nivel național, a fost desemnat unul dintre satele Best Tourism Villages, la nivel mondial. În urma evaluării de către comisia Organizației Mondiale a Turismului, satele selectate vor fi desemnate Best Tourism Villages sau vor fi incluse în Programul Upgrade, prin intermediul căruia vor beneficia de suport din partea OMT și a partenerilor pentru îmbunătățirea domeniilor de activitate, conform rezultatelor evaluării. Ambele nominalizări presupun și includerea în Rețeaua Best Tourism Villages. Rezultatele vor fi transmise în luna decembrie 2023.

I.I.