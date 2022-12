Comuna lui Brâncuși, un loc din ce în ce mai atractiv pentru turiști

* Link-uri utile pentru obiectivele turistice și locurile de cazare din Peștișani

* Duminică, 18 decembrie, bisericile de lemn deschise pentru public

Peștișani este comuna unde se năștea la 1876, în satul Hobița, Constantin Brâncuși. Mii de turiști ajung anual la Hobița doar să viziteze casa unde s-a născut celebrul sculptor. Un loc de poveste, cu o liniște aparte ce te face să uiți de tot și de toate și te ”obligă” ca prin magie să o admiri, să intri și să ți-l imaginezi pe Brâncuși, copil fiind, cum mânca alături de frații săi la măsuța cu 3 picioare.

Casa Muzeu Constantin Brâncuși este punctul forte al comunei, dar puțină lume știe că poate descoperi aici și alte locuri frumoase și interesante. Spre exemplu, puteți vedea în satul Brădiceni, fostă reședință de plasă (la 1873 Plasa Vulcanu avea 22 comune şi 49 sate, subprefectura la Brãdiceni) școala unde a făcut Bâncuși clasele a III-a și a IV-a precum și casa unde s-a născut mama sculptorului, Maria Diaconescu. Vizavi de școală, trecând prin curtea căminului cultural de aici, puteți admira frumusețea Stejarului Secular de la Brădiceni, stejar plantat la 1864 de logofătul Costache Goga în semn de omagiu pentru eroii satelor dimprejur.

Plecând de la Brădiceni vă propunem să mergeți pe Ruta Bisericilor de Lemn din comuna Peștișani. Singura de acest gen din județul Gorj, cele 4 biserici de aici fiind inluse recent în două rute promovate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului-Ruta Națională a Bisericilor de Lemn din România și Ruta Transnațională a Bisericilor de Lemn din România și Moldova. Astfel, ministerul de resort promovează bisericile de lemn din satele Frâncești, Peștișani, Gureni și Hobița în cadrul evenimentelor organizate pentru atragerea de turiști.

Înființarea Rutei Transnaționale a Bisericilor de lemn din România și Republica Moldova, unul dintre cele mai importante proiecte de promovare a turismului din ultima perioadă, dezvoltat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în colaborare cu Agenția de Investiții din Republica Moldova, este un proiect care a câștigat locul al II-lea în cadrul concursului „Destinații ale Turismului Cultural Durabil 2021”, organizat de Rețeaua Europeană pentru Turism Cultural, în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Turism. Decernarea premiilor a avut loc pe data 21 octombrie la Atena, Grecia, în cadrul celei de-a XIV-a ediții a conferinței „Revitalizarea Turismului European prin Cultură, Patrimoniu și Creativitate”.

Ca urmare a apariției Rutei Bisericilor din Lemn din comuna Peștișani autoritățile locale îmreună cu preoții din parohiile Frâncești, Peștișani, Gureni și Hobița au luat decizia ca aceste lăcașuri de cult să fie deschise simultan pentru public din două în două săptămâni, prima și a treia duminică din lună. Programul poate surveni modificări în funție de anumite evenimente. Programul de vizitare este public pe pe site-ul www.romanian-adventures.ro, site de unde vizitatorii își pot descărca gratuit biletul de vizitare a bisericilor de lemn accesând următorul link Bilet Ruta Bisericilor de Lemn din Pestisani (romanian-adventures.ro).

Bisericile de lemn sunt monumente istorice de la 1700-1800, cea din Hobița avându-l între ctitori și pe bunicul lui Brâncuși. În cimitirul de la Hobița, unde se află biserica puteți vedea și mormintele familiei marelui sculptor Cosntantin Brâncuși precum și o urnă cu pământ de pe mormântul acestuia, de la Paris.

După ce parcurgeți Ruta Bisericilor de Lemn poposiți la Casa Muzeu Constantin Brâncuși și apoi în zăvoiul Bistriței, locul unde, în copilărie, Brâncuși aduna pietre sau lemne și le cresta cu cuțitul, și unde, peste ani, a adus-o pe irlandeza Eileen Lane, prietena care a stăruit cel mai mult în viața sa. „Când am ajuns la Hobiţa, în satul lui Brâncuşi, mi s-a părut că toţi ţăranii alcătuiau o mare familie. Am fost primită cu o căldură pe care n-am mai întâlnit-o în nici o altă parte a lumii.Ţărăncile mi-au adus straie populare, mi-au arătat cum să le îmbrac şi apoi am pornit, toate împreună, în alai pe uliţa mare a satului. Ni se dăduse o casă unde urmau să locuiască doi tineri care trebuiau să se căsătorească în scurtă vreme. Preotul satului vorbea franţuzeşte, dar eu mă înţelegeam cu femeile din sat şi fară ajutorul lui, prin gesturi şi mai ales prin râsete. Râdeam cu fetele din sat şi, cât am stat la Hobiţa, a fost tot timpul sărbătoare”, povestea la un moment dat Eileen Lane. Cei doi au fost în România între 11 septembrie şi 7 octombrie 1922, după Hobița vizitându-l pe Ion-Georgescu Gorjan la Craiova, continuându-și apoi drumul spre București.

Și pentru că poate vi s-a făcut foame sau vreți să zăboviți peste noapte în Peștișani lăsăm aici harta pensiunilor și restaurantelor din Peștișani Cazare în comuna Peștișani, județul Gorj – Google My Maps

După o noapte petrecută în comuna lui Brâncuși, cu forțe proaspete, vă propunem un alt traseu atractiv, plin de bogății naturale de data aceasta-Valea Bistriței-Masivul Vâlcan. Pornind din centrul comunei, urmați direcția satului Gureni, începeți să urcați pe Valea Bistriței(drum betonat). Pe traseu poposiți la lacurile de acumulare Clocotiș și Vâja și apoi urcați până ajungeți în golul alpin. După barajul Vâja drumul este forestier pietruit, necesită mașină de teren. Apoi priveliștea este…greu de descris. Natură pură.

Dacă urcați doar până la barajul Vâja și decideți să vă întoarceți la ieșirea din satul Gureni faceți dreapta către Boroșteni, satul unde se află Peștera Cioarei, locul descoperirii celor mai vechi așezăminte omenești din Europa, peste 50.000 de ani. Peștera nu este ușor accesibilă motiv pentru care vă recomandăm să vă odihniți pe malul Bistricioarei, un frumos afluent al Bistriței.

Pentru lista completă a obiectivelor turistice ale comunei Peștișani vă invităm să accesați următorul link Peștișani, județul Gorj – Obiective Turistice – Google My Maps

La fiecare obiectiv turistic sau locație de cazare prezentat pe cele două hărți relatate mai sus găsiți detalii, fotografii și unde este cazul date de contact.

Comuna Peștișani vă așteaptă duminică 18 decembrie să vizitați bisericile de lemn, comori neprețuite ale satelor românești.

Text+Foto: DiscoverPeștișani