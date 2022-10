Competiție de alergat în Parâng contra telescaunului!

O nouă ediție, a șasea, de alergat pe munte pentru a ajunge înaintea telescaunului a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în Parâng. Organizator a fost parapantistul Toma Coconea, care a strâns la start aproape 200 de persoane, sportivi de performanță, dar și oameni simpli, dornici de mișcare, veniți din diverse colțuri ale țării, dar nu și din Gorj. Competiția s-a dovedit a fi destul de dificilă pentru cei care au considerat că vin la o „plimbare” un pic mai grea pe munte pentru că s-a dovedit că, la final, doar 8 băieți și 2 fete au ajuns înaintea telescaunului la final de destinație. În vârful muntelui au ajuns toți concurenții, dar cei mai mulți au rămas cu satisfacția participării. „Nu e niciun fel de problemă că nu am învins telescaunul. Avem și anul viitor la dispoziție. Am fost și în anii trecuți, perseverăm. La cei 55 de ani ai mei sunt fericit că pot să fac tot traseul și să ajung aici alături de cei mai tineri, cei care au și câștigat, de altfel. Venim aici pentru că Toma Coconea ne inspiră și vrem să îi fim alături în ceea ce face el pentru a promovarea sportul și mișcarea în aer liber”, a spus unul dintre concurenți.

Un altul a venit de la Târgu Mureș costumat în Batman. Asta nu l-a ajutat să câștige cursa. Din contră, el a fost în a doua jumătate a celor care au finalizat competiția, tânărul recunoscând că a venit pentru a-I mobiliza pe ceilalți concurenți, nu pentru a câștiga. „Anul acesta am zis să vin echipat un pic altfel și am pornit în cursă în ritmul meu, un pic mai lejer. Pe traseu i-am încurajat pe ceilalți concurenți și le-am descrețit frunțile. Nu e o cursă ușoară, dar merită făcută, așa că voi mai reveni”, a menționat „Batman”. Câștigătorul cursei a fost Viorel Palici, cel care de-a lungul existenței acestei competiții s-a mai impus de două ori în fața telescaunului din Parâng. El e bucuros că a câștigat pentru că a doua zi după competiție, duminică, urma să fie naș, așa că a avut ce povesti la nuntă. „M-am urcat în mașină dimineața la 6.00, am venit aici direct la baza muntelui și eram decis să câștig. Am mai învins de două ori telescaunul și știam cum să abordez traseul. Mă bucur tare mult că am câștigat, mai ales că duminică voi fi naș și nu voi avea nicio clipă de recuperare”, a spus campionul care a înlocuit ieri cursa pe munte cu sârbele și horele de mână. Pentru concurenți a venit sâmbătă și vestea că în anii următori competiția ar putea fi și mai dură pentru că autoritățile din Valea Jiului vor să modernizeze instalația de telescaun. Primarul din Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, a menționat că actualul telescaun, vechi de aproape o jumătate de secol, va fi înlocuit în următorii ani cu o instalație modernă, care, cu siguranță, îi va duce pe turiști mai repede și mai sigur în vârful muntelui. Asta îi va obliga pe sportivi să își îmbunătățească timpii dacă vor dori să mai fie învingători în cursa contra telescaunului din Parâng.

Gelu Ionescu