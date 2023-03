Comisia Europeană a INTERZIS deblocarea Carierei Pinoasa. Guvernul României, supus total!

Guvernul a aprobat deblocarea Carierei Pinoasa, prin HG, în prima lună a acestui an, Hotărârea fiind aprobată în data de 11 ianuarie. A doua zi, la data de 12 ianuarie, ,,Gorjeanul” relata despre acest fapt publicând informația că ,,Guvernul a hotărât scoaterea din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 106,3515 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”.

La două luni de la această decizie guvernamentală, Executivul României ESTE OBLIGAT să renunțe, Comisia Europeană practicând un șantaj cu banii din PNRR. Pentru că Guvernul este format din politicieni fără voință, deci fără coloană vertebrală, se supune fără să crâcnească.

În ediția de ieri, publicația Național. ro anunță: ,,După ce s-au cheltuit bani pentru exproprieri în zonă, Comisia Europeană a interzis României să pună în exploatare cariera din Gorj, cu o capacitate de 8 milioane de tone pe an de lignit, fapt care va afecta și producția grupurilor pe cărbune ale Complexului Energetic Oltenia rămase încă în funcțiune. ,,În urma analizei Comisiei Europene, pentru ca jalonul să fie considerat satisfăcător, s-a solicitat României să oprească defrișările pentru exploatarea cărbunelui/lignitului, aprobate prin HG nr.13/2023 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia, a terenului în suprafață de 106,3515 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes național și de utilitate public ,,Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Timișeni-Pinoasa, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”, se arată în expunerea de motive a Ordonanței de Urgență nr. 12/2023.

CEO, fără niciun viitor

Iată ce însemna cariera Pinoasa pentru CEO și implicit pentru Gorj: ,,Trebuie spus că în punct de vedere economic Pinoasa are rezultate pozitive.

Va fi una dintre cele mai importante din CEO și depindea de această expropriere, aprobată ieri de Guvern. Cel mai important lucru, prin decizia aceasta, cariera va avea viitor, iar dacă ne uităm pe planul de restructurare, va fi una dintre cele mai importante unități de exploatare din CEO. Se va situa în primele trei.

Sucursala energetică cea mai performantă a companiei este, după cum se știe, SE Rovinari, și Pinoasa, rolul ei, va fi unul dintre cele mai importante pentru CE Oltenia. Posibilitatea ar fi de 8 milioane dacă se va asigura tot ce set necesar. Este suficient este și dacă ajungem la 5 milioane de tone pe an, va fi una dintre cele mai importante. Cariera face parte din UMC Rovinari în care lucrează 1.700 de oameni, din care face parte și Cariera Tismana. Pinoasa are în jur de 700 de salariați și poate da, într-adevăr, 8 milioane de tone de cărbune pe an…. însă este greu. Ar putea ajunge la această capacitate dacă va avea tot ce-i trebuie, dar, cu siguranță această carieră va asigura cel puțin 5 milioane de tone de cărbune pe an”, spunea, în ianuarie, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe.

Mihaela C. Horvath