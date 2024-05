Comercianții riscă amenzi de până la 50.000 de lei, dacă refuză să restituie garanția (SGR)

Sistemul de Garanție Returnare (SGR). Operatorii economici care refuză să restituie garanția pentru ambalaje reciclate pot primi amenzi de până la 50.000 de lei. Executivul a luat această decizie pentru a descuraja astfel de comportamente în viitor.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, crede că este important ca oamenii să fie conștienți de dreptul lor de a primi înapoi garanția pentru ambalaje reciclate. În cazul în care sunt refuzați de către comercianți, pot contacta Garda de Mediu în scris, telefonic sau prin intermediul paginii de Facebook a comisariatelor Gărzii de Mediu. Amenda poate ajunge până la 50.000 de lei.

Din punctul lui de vedere, este crucial să se trateze astfel de situații cu fermitate pentru a descuraja comportamente similare în viitor. Oamenii, în cazul în care sunt respinși de una, două sau chiar de trei ori, ar putea să arunce pur și simplu ambalajele, generând riscul ca acestea să nu fie reciclate.

De-a lungul timpului, au fost observate numeroase situații în care magazinele refuză să restituie garanția cetățenilor, în special în zonele rurale.

„Oamenii trebuie să cunoască faptul că au acest drept, de a li se rambursa garanţia şi, în momentul în care sunt refuzaţi de către comercianţi în ceea ce priveşte rambursarea acestei garanţii, pot sesiza Garda de Mediu în scris sau telefonic ori pe pagina de Facebook a comisariatelor Gărzii de Mediu. Cuantumul sancţiunii pentru astfel de situaţii este de până la 50.000 lei.

Eu am transmis colegilor mei că astfel de situaţii trebuie tratate cu toată fermitatea, pentru a descuraja un astfel de comportament în viitor. Oamenii, dacă sunt refuzaţi o dată, de două sau trei ori s-ar putea să arunce ambalajele pur şi simplu, aşa cum se întâmpla înainte, la pubelă, înţelegând că sunt păgubiţi cu cei 50 de bani. Astfel, acele PET-uri, în loc să ajungă în fabricile de reciclare, vor ajunge, în cel mai bun caz, pe gropile de gunoi.

Am constatat că sunt foarte multe situaţii în care magazinul refuză să plătească garanţia cetăţenilor. În ultimele săptămâni, am călătorit foarte mult, cu precădere în judeţul Bacău, şi am vizitat foarte multe magazine, mai ales din mediul rural.

Am constatat că, dincolo de lipsa de informare şi bună credinţă a unor astfel de comercianţi, sunt foarte multe situaţii în care magazinul refuză să plătească garanţia cetăţenilor. În opinia mea, acest lucru îndepărtează clienţii acelui magazin, care sunt captivi în unele situaţii, dacă în satul respectiv nu există alt comerciant”, a spus el, joi, 30 mai 2024, citat de Capital.ro.