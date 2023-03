Comemorarea marelui sculptor Constantin Brâncuşi, la Mănăstirea Lainici

Sâmbătă, 18 martie 2023, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Academician dr. IRINEU ION POPA, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, începând cu ora 10:30, la Sfânta Mănăstire Lainici, județul Gorj a fost săvârșit un tedeum, în cadrul slujbei de pomenire și de comemorare a marelui sculptor Constantin Brâncuşi, care în urmă cu 66 de ani, la data de 16 martie 1957, sufletul său s-a înălțat la cer, iar, trupul a fost înmormântat în cimitirul «Montparnasse», din capitala Franței, Paris.

Ritualul slujbei de pomenire a genialului sculptor Constantin Brâncuşi, cu prilejul celor 66 de ani de la înălțarea sa la ceruri, a fost săvârșit de către un sobor de opt călugări și preoți în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhimandrit, Ioachim Pârvulescu, Starețul sfintei lavre din Defileul Jiului.

Ceremonia s-a desfășurat în prezența unui număr destul de mare de persoane, venite din toată țara. Au fost prezenți membrii Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filialele Gorj și Vâlcea, unul dintre organizatorii acestui eveniment. De la Filiala Gorj au participat: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga cu soția Minodora, prof. dr. Ion Mocioi, prof. dr. Moise Bojincă, primar Ion Stamatoiu, col. (rtr.) Gigi Bușe, col. (rtr.) Dobreanu Marian și Alexandrina Dobreanu, lt. col. (rtr.) Ovidiu-Gabriel Ghindă și soția sa ec. Lavinia Ghindă, prof. Elena Cornoiu și fata dumneaei, medicul Cristina Cornoiu, prof. dr. Vasile Gogonea, prof. Cornoiu Petre, ing. Dan Toropu, ing. Seliște Romeo, ing. optician Ionică Boștină, dirig. Viorica Ionescu și ing. Vasile Ionescu, Dogaru Marian, prof. Șorop Dorel și soția sa Georgeta. De la Filiala Vâlcea au participat: Prof. Eugen Petrescu, Gheorghe Cărbunescu, Iulian Comănescu, preot Nicolae State Burluși, ing. Mihai Sporiș, Gheorghe Sporiș, col. Ion Frântu și Petre Cicâldău. Au fost prezenți Cosmin Pigui, primarul comunei Peștișani, județul Gorj, Ion Călinoiu, fost președinte al Consiliului Județean Gorj, Ion Ungureanu, fost primar al orașului Țicleni, Victor Troacă, Pompiliu Ciolacu, Vasile Marinoiu, prof. Dan Pupăză, Modoran Romulus, prof. univ. dr. Mircea BARON, HD, col. Băloi Constantin și soția sa Nicoleta, col. Roșu I. Marian de la Asociația „6 Dorobanți”, arh. Bonculescu Raul, etc.

După săvârșirea slujbei de comemorare, Preacuviosul Stareț Ioachim Pârvulescu a rostit o cuvântare emoționantă și bine documentată, o adevărată lecție de învățătură teologică, spunând printre altele: ,,Cu ajutorul Lui Dumnezeu, am făcut pomenirea lui Constantin Brâncuşi, pentru că și noi, creștinii, respectăm omul, atât cât este în viață, cât și după ce acesta trece la cele veșnice. Odată cu momentul în care ne-am botezat, ne umplem de har, iar la necaz și la bucurie, țintim puterea Duhului Sfânt! Ființa umană are trup și suflet, iar omul nu se duce în neființă, cum se spune uneori, doar trupul este supus descompunerii, datorită păcatului strămoșesc. Omul vine întotdeauna din neființă iar sufletul merge spre veșnicie. Corpul se duce în pământul din care s-a întrupat, dar sufletul său este veșnic”! Rând pe rând au transmis mesaje: prof. dr. Ion Mocioi, ing. Mihai Sporiș (VL), prof. Eugen Petrescu (VL), primar Cosmin Pigui, ing. Ion Călinoiu, preot Nicolae State Burluși (VL), prof. univ. dr. Mircea BARON (HD), ing. Gheorghe Cărbunescu (VL), prof. Dan Pupăză, prof. Pompiliu Ciolacu, prof. dr. Vasile Gogonea, Romulus Modoran, Mircea Tutunaru, primar Ion Stamatoiu și Savin Cernat.

Domnul prof. univ. dr. Ion Mocioi, cunoscut brâncușiolog a reiterat următoarele: „Brâncuşi a lansat o teorie proprie și anume «Transfigurarea esențializată a realității obiective în artă». În tot ceea ce a făcut el a folosit o complexitate de idei. Coloana reprezintă simbolul înălțării. În antichitate cifra 4 la pătrat era simbolul înălțării și de aceea coloana lui Brâncuşi are 16 clepsidre, iar operele sale sunt modele pentru alți artiști”.

Domnul ing. Mihai Sporiș, liderul grupului informal „Cercul de la Râmnic – Grădina Maicii Domnului” Râmnicu-Vâlcea, în cuvântul domniei sale a precizat că vine cu mare plăcere la Sfânta Mânăstire Lainici, pentru a participa la comemorarea marelui artist universal născut pe meleagurile Gorjului, iar cei de la Vâlcea, îi preamăresc opera realizată, la fel ca și cei de la Gorj.

Profesorul de istorie Eugen Petrescu, președintele Filialei Vâlcea „Cultul Eroilor” a vorbit în numele celor două filiale prezente la eveniment. „Am pomenit astăzi, aici, ctitorul celui mai valoros ansamblu monumental realizat pentru cinstirea Eroilor Neamului Românesc. I-am pomenit și pe cei care l-au ajutat pe Brâncuşi să realizeze acest ansamblu monumental. Asociația noastră a convenit să cinstească nu numai martirii și eroii neamului, dar și acele personalități, laice și bisericești, ale poporului român, care s-au distins de-a lungul vieții lor pe acest pământ. Așa se face că Filiala de la Vâlcea a adus în atenția publicului două mari personalități bisericești. Este vorba de mitropolitul Basarabiei Efrem Enăchescu (nume de botez Ioan Enăchescu) născut la 21 mai 1893 în Zăvoieni, comuna Măciuca, județul Vâlcea și decedat la 5 decembrie 1968, la Mânăstirea Cernica, unde se refugiase), și mitropolitul Nestor Vornicescu, mitropolit al Olteniei în perioada 1978-2000, născut la 1 octombrie 1927, în Lozova-Vorniceni, județul Lăpușna (Basarabia) și decedat la 17 mai 2000, la Craiova, fiind înmormântat la Catedrala mitropolitană «Sfântul Dumitru». Vă informez că asociația noastră este patronată de Ministerul Apărării Naționale și de Patriarhia Română. La realizarea acestora și-a adus contribuția și obștea monahală a acestei mănăstiri pentru care vă mulțumim și vă rămânem îndatorați”.

Domnul Cosmin Pigui, Primarul Comunei Peștișani, unde s-a născut marele sculptor Constantin Brâncuşi, a promis că lucrează la un proiect cu fonduri europene în valoare de 15 milioane euro care se va finaliza în 2030, pentru punerea în valoare a renumitului gorjean ce a dus faima României în toată lumea. Menționează că a fost ajutat foarte mult și de ing. Ion Călinoiu, fost președinte al Consiliului Județean Gorj, iar acum este îndrumat de cei doi profesori universitari, Mocioi și Bojincă.

Inginerul Ion Călinoiu, dorește să se concretizeze proiectul „Drumul lui Brâncuşi” care să fie dus cât mai departe.

Preotul Nicolae State Burluși de la Râmnicu-Vâlcea, unul dintre cei opt preoți care au săvârșit tedeumul pentru Brâncuși a spus „L-am comemorat astăzi pe Brâncuşi, mare credincios și patriot român care a vrut să lase moștenire opera lui țării de baștină dar, atunci ca și acum, românii noștri care ne conduc, nu le-u vrut și nu le vor”.

Profesorul univ. dr. Mircea BARON de la Universitatea din Petroșani ne-a informat că „Regimul comunist a considerat că opera lui Brâncuşi este idealistă și neconformă cu morala societății socialiste. Coloana Fără sfârșit de la Târgu Jiu este o realizare tehnică făcută de cei de la Petroșani, la Atelierele Centrale. Ei au făcut baza și stâlpul de susținere, din fierul adus de la Reșița, apoi clepsidrele și le-au montat pe stâlp la Târgu Jiu. Materialul din care au fost realizate Masa Tăcerii, scaunele și Poarta Sărutului a fost adus de la Banpotoc, județul Hunedoara, ca un simbol al frăției cu românii de peste munți”.

Inginerul Gheorghe Cărbunescu de la Râmnicu-Vâlcea, dar născut la Alimpești, Gorj, îl reamintește pe omul de cultură Ștefan Stăiculescu, care a decedat de curând, năsut la Târgu Cărbunești dar stabilit la Râmnicu Vâlcea, care a revitalizat în rândul oamenilor de cultură vâlceni «Mitul Constantin Brâncuşi» și a fost unul dintre inițiatorii comemorării lui Brâncuşi la Mănăstirea Lainici”.

Profesorul Dan Pupăză povestește că unchiul său, dascălul Dumitru Pupăză a scris în anul 1930 un articol frumos despre Brâncuși, apoi s-a întâlnit personal cu acesta în Parcul din zăvoi și au pus la cale realizarea unui monument al eroilor la Dobrița, ceea ce s-a și realizat mai târziu.

Profesorul Pompiliu Ciolacu a recitat o poezie dedicată lui Brâncuși, de un german, apoi a citat mesajul ce i l-a trimis Brâncuși Mariei Tănase de la Paris.

Profesorul dr. Vasile Gogonea mărturisește că e fascinat de aforismele lui Brâncuși căruia i-a compus poezia „Un Brâncuși, pe nume Constantin”.

La final, după o fotografie de grup realizată în fața mânăstirii, am fost invitați de părintele stareț la o „Zariște a veșniciei”, o masă de parastas închinată sufletului Titanului de la Hobița, Constantin Brâncuși.

Gigi Bușe