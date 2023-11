Comandamentul de iarnă, convocat de urgență

În contextul viscolului care a făcut prăpăd în județele Călărași, Tulcea și Constanța, Comandamentul energetic de iarnă a fost convocat de urgență, ieri, sub conducerea ministrului energiei, Sebastian Burduja, și a secretarului de stat Casian Nițulescu. Transelectrica, Transgaz și companiile din distribuție au raportat situația din teren și stadiul măsurilor de intervenție.

Totodată, producătorii au subliniat că nu există probleme, Hidroelectrica preluând o parte din sarcina adițională necesară pentru sistemul energetic național, precizează Ministerul Energiei. Transgaz a informat că nu există probleme semnificative în sectorul de gaze naturale. În ceea ce privește transportul și distribuția energiei electrice, la ora 12 erau afectați peste 390.000 de clienți, mai ales în regiunea Dobrogei. La ora 16, în urma intervențiilor efectuate în ciuda condițiilor meteorologice extrem de dificile, numărul de clienți afectați a scăzut la mai puțin de 313.000. Situația în țară la ora 18.00 : 363 localități afectate, cu 237.674 locuri de consum nealimentate. Un progres semnificativ față de ora 16.00. Mulțumesc tuturor celor care își fac datoria pentru a aprinde lumina din nou pentru toți românii, transmite Sebastian Burduja, Ministrul Energiei. “Am luat mai multe măsuri astăzi în reuniunea Comandamentului energetic de iarnă. Transelectrica și distribuitorii vor raporta imediat către Comandament orice blocaje apărute în deplasările echipelor de intervenție, pentru a putea asigura ajungerea lor în toate locurile unde se constată probleme. Totodată, am luat legătura cu IGSU pentru punerea la dispoziție a unui număr de generatoare pentruonele afectate. Acestea sunt deja în drum spre locurile indicate de distribuitori. Există peste 175 de echipe de intervenție în teren, în toate județele afectate, ceea ce reprezintă un nivel de mobilizare foarte bun, în condiții excepțional de dificile. Le mulțumesc tuturor specialiștilor care își fac datoria pentru a asigura restabilirea alimentării cu energie electrică în termenul cel mai scurt. Odată cu ameliorarea vremii, ritmul reparațiilor la rețele va putea să crească și mai mult. În final, am dispus prioritizarea intervențiilor în funcție de numărul de consumatori afectați și efectuarea unei analize imediate privind timpul necesar pentru remedieri, pe fiecare localitate în parte”, a mai spus ministrul, citat de presa centrală.