Cojocaru e mulțumit de exprimarea echipei și vrea calificarea în cupă: ,,Va fi o partidă foarte dificilă”

Viitorul Târgu Jiu are două puncte din două meciuri în liga secundă și astăzi debutează în Cupa României. Formația gorjeană intră în competiție în Turul 3, acolo unde va da piept cu Viitorul Şimian. Cele două echipe s-au mai întâlnit într-o partidă amicală în această vară, tot pe Stadionul Municipal din Severin, acolo unde se va juca și partida din Cupă. Oaspeții vin cu un moral bun, după ce au reușit să termine neînvinși meciurile cu două echipe tari ale campionatului: FC Argeș (0-0) și Unirea Slobozia (1-1). În ultima partidă, ialomițenii au deschis scorul în minutul 5, prin Ionuț Coadă, după un corner. Prima reușită a sezonului pentru gorjeni a venit de la Alex Gîrbiță, în minutul 79. ,,Primele 10-15 minute am început mai greoi, am fost lenți. Le-am permis să vină peste noi cu faze fixe, și cei de la Slobozia au fost foarte periculoși. Au reușit să înscrie dintr-un corner, în minutul 5. După aceea, spun eu că am echilibrat jocul și chiar l-am condus. Ei au rămas periculoși doar la fazele fixe.

Am reușit să egalăm meritat, ne-am mai creat și alte ocazii, am mai avut și un penalty neacordat la Acolatse. Până la urmă, sunt mulțumit de rezultat și de jocul băieților.Am întâlnit două echipe care se bat la promovare în Liga 1, dar, dacă mai iau după aspectul jocului și numărului de ocazii, cred că noi suntem aceia care ar trebui să fim nemulțumiți”, a declarat Călin Cojocaru. Revenind la Cupa României, echipa care va învinge în partida de mâine se califică în play-off-ul competiției. Meciul începe la ora 17.30. ,,Va fi o partidă foarte dificilă, cu un adversar foarte bun. I-am întâlnit în amicale. Nu contează dacă sunt în Liga a treia, este o echipă care joacă fotbal, o echipă preocupată de joc. Ne vom concentra total asupra meciului, vrem să câștigăm și să mergem mai departe”, a mai spus Cojocaru. În această fază a competiției participă 48 de echipe, dintre care 30 de câştigătoare ale meciurilor din Turul 2, inclusiv două învingătoare din faza regională, și 18 participante din Liga 2, care nu au intrat în competiţie în turul anterior.

Partidele din Turul 3, programate miercuri (16 august) și joi (17 august), de la ora 17.30:

SC Popești-Leordeni 16.08 FC Metaloglobus Bucureşti

SCM Zalău 16.08 CS Minaur Baia Mare

CS Sănătatea Servicii Publice 16.08 FC Bihor Oradea

ACS Progresul Pecica 16.08 CS Şoimii Lipova

CS Unirea Ungheni 2018 16.08 FC Unirea Dej

CSC Ghiroda şi Giarmata Vii 16.08 CSC Dumbrăviţa

CS Phoenix Buziaş 16.08 Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița

ACS Viitorul Şimian 16.08 ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu

CS Universitar din Alba Iulia 16.08 CSM Deva

CSM Jiul Petroşani 16.08 CS Corvinul 1921 Hunedoara

ACS Muscelul Câmpulung Elite 16.08 CSC 1599 Şelimbăr

CSM Alexandria 16.08 CSM Slatina

CS Blejoi 16.08 AFC Chindia Târgovişte

CS Tunari 16.08 AFC Progresul 1944 Spartac

CS Afumaţi 16.08 CS Concordia Chiajna

AFC Dunărea 2005 Călăraşi 16.08 Clubul Sportiv al Armatei Steaua

CS Axiopolis Cernavodă 16.08 AFC Unirea 04 Slobozia

CS Viitorul Ianca 16.08 AFC Metalul Buzău

CSO Plopeni 16.08 Gloria Buzău

ACS Fotbal Club Bacău 16.08 AS FC Rapid Brodoc

AFC Odorheiu Secuiesc 16.08 AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

CSM Bucovina Rădăuţi 16.08 ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ

ACS Vediţa Coloneşti 17.08 ACS Campionii Fotbal Club Argeş

SCM Râmnicu Vâlcea 17.08 CS Mioveni

Programul competiției

Play-off: 30 august 2023

Faza grupelor, etapa 1: 27 septembrie 2023

Faza grupelor, etapa 2: 1 noiembrie 2023

Faza grupelor, etapa 3: 6 decembrie 2023

Sferturi de finală: 3 aprilie 2024

Semifinale: 24 aprilie 2024

Finala Cupei României: 15 mai 2024

Cătălin Pasăre