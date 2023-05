Cojocaru ar rămâne la Viitorul: Sunt convins că se poate mai mult

Ultimul meci al sezonului pentru Viitorul Târgu Jiu a adus un nou eșec pentru trupa gorjeană. Progresul Spartac, echipă care va juca barajul de menținere în eșalonul secund, s-a impus meritat pe Municipal. A fost una dintre cele mai slabe prestații pe care gazdele le-au oferit tot campionatul. Deși o singură reușită a făcut diferența, Ciprian Stanciu marcând golul câștigător în minutul 82, gorjenii nu au produs absolut nimic din punct de vedere ofensiv. Chiar dacă au jucat cu doi atacanți, Claudiu Dragu și Philippe Nsiah, gazdele au fost lipsite de nerv și creativitate în prima repriză, una în care doar șutului lui Andrei Grigore, deviat în transversală de Răzvan Udrea, a animat asistența (`37).

Trei schimbări a efectuat Călin Cojocaru la pauză, dar nici Țegle, Dulca sau Toma, intrați într-un nou sistem, nu au putut aduce un plusvaloare în teren. Văzând că amfitrionii sunt ,,adormiți”, bucureștenii au preluat total controlul jocului, iar meciul a curs într-o singură direcție. Ciprian Stanciu, Andrei Matei și Nicolae Leafu au avut oportunități mari de a înscrie, ultimul nimerind transversala (`75). Alex Dulca a fost singurul jucător periculos din tabăra Viitorului, dar șutul său a ocolit spațiul porții lui Ciontoș (`70). Într-un final, Ciprian Stanciu nu l-a mai iertat pe Udrea, iar punctele s-au dus în capitală. Antrenorul Călin Cojocaru a încercat să mai îndulcească situația la finalul partidei, spunând că jucătorii săi au evoluat și pentru „satelit”, iar oboseala și-a spus cuvântul pe final de sezon. ,,A fost un meci greu. Am întâlnit o echipă care a fost mult mai concentrată. Sincer, au meritat victoria. Pe lângă gol, și-au mai creat două-trei ocazii. Noi am oferit prea puțin astăzi. Nu pot să zic că sunt dezamăgit de atitudinea jucătorilor, o mare parte au jucat și la Liga 3, din trei în trei zile, iar acest lucru se simte. Nu vreau să caut scuze, dar la noi s-a văzut și o stare de oboseală, dar și o lipsă de concentrare”, a declarat Cojocaru.

Cu 3 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri, Călin Cojocaru crede că bilanțul său a fost unul satisfăcător și ar dori să rămână la Târgu-Jiu. Timișoreanul a declarat însă că nu a discutat cu conducerea despre viitor. ,,Per ansamblu, bilanțul este mulțumitor de la venirea mea aici, dar se putea mult mai mult. Puteam să câștigăm mai multe meciuri, dar, având în vedere că ne-am salvat cu trei etape înainte de final, e satisfăcător. Nu vreau să vorbesc despre viitor, sunt un pic supărat după acest meci, pentru că ne dorim să câștigăm fiecare joc și astăzi nu s-a întâmplat. Eu zic că, dacă păstrăm grupul acesta și mai aducem 4-5 jucători, putem face o figură mult mai frumoasă. Îmi doresc să rămân, sunt condiții bune, am întâlnit un grup bun și sunt convins că se poate mult mai mult”, a precizat tehnicianul. Viitorul a încheiat pe locul 4 play-out-ul Grupei B din 7 formații.

Viitorul, în meciul cu Spartac: Răzvan Udrea – Robert Dănescu (’46 Alexandru Dulca), Valeryi Stepanenko (’46 Alin Țegle), Radu Rogac, Alexandru Băican – Denis Brînzan, Charles Acolatse (’63 Alexandru Raicea), Răzvan Vulpe, Adrian Godja (’67 Paulian Banu) – Claudiu Dragu, Philippe Nsiah (’46 Vlad Toma). Rezerve neutilizate: Robert Geantă – Eduard Croitoru, Adelin Pîrcălabu, Nicholas Geană.

