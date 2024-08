Cod galben de caniculă în Gorj

Zonele afectate de avertizări meteo de caniculă se extind în weekend. Dacă azi mai sunt sub cod portocaliu doar două județe din sudul țării, sâmbătă vor fi afectate 6 județe și Capitala. În plus, mai mult de jumătate din teritoriul țării va fi sub cod galben. Este cod portocaliu în județele Teleorman și Giurgiu. Aici, valul de căldură va persista pentru a unsprezecea zi consecutiv. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36…37 de grade. De asemenea, valul de căldură va persista în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea continentală, unde va fi cod galben de caniculă, iar disconfortul termic ridicat.

ANM anunță pentru sâmbătă cod portocaliu în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Valul de căldură va persista pentru a douăsprezecea zi consecutiv. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36…38 de grade, potrivit meteorologilor. De asemenea, codul galben de caniculă a fost extins. În Crișana, Banat, sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, nordul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală va fi caniculă, iar disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 34…36 de grade, anunță ANM.