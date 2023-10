Coadă pentru sterilizarea animalelor la Motru

O nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor a început ieri la Motru, campania urmând să cuprindă în perioada următoare și alte localități din județ. Spre bucuria celor de la Pro Animals care organizează constant astfel de acțiuni, motrenii nu au stat pe gânduri și au venit cu animalele proprii pentru a le steriliza. Oamenii s-au înscris pe tabel și au așteptat la coadă, aducând cu ei atât câini, cât și pisici.

Primarul Cosmin Morega a menționat că aceasta este a treia campanie de acest gen derulată la nivelul municipiului doar în cursul acestui an. „Oamenii sunt interesați de asemenea acțiuni și de aceea am și sprijinit buna desfășurare a campaniei la nivelul orașului. Au mai fost alte două campanii până acum și de fiecare dată oamenii au venit în număr mare. Problema rămâne cu câinii care sunt aduși din afara orașului și abandonați la noi în localitate. Sunt oameni rău intenționați care nu se gândesc la problemele pe care le creează, dar, măcar ne bucurăm că cei care vin cu animalele la sterilizare ne ajută ca în viitor să avem cât mai puține animale abandonate”, a menționat edilul. Medicul veterinar Patricia Paraschiv a menționat într-un bilanț făcut pentru activitățile similare desfășurate în luna august, de exemplu, că la nivelul județului au fost sterilizate atunci 475 de animale. Asta înseamnă cel puțin 14.250 de pui care nu vor mai ajunge pe străzi sau în adăposturi în următorul an. Ieri la prânz la Motru fuseseră sterilizate deja 30 de animale și alte zeci își așteptau rândul, după cum a precizat inițiatoarea campaniei. „A treia campanie de sterilizari în MOTRU anul acesta și până la ora aceasta 30 de animăluțe sunt sterilizate deja, iar câteva zeci așteaptă la rând! Zilele următoare mergem spre Bâlteni, Ionești, Târgu-Cărbunești, Bălănești, Turceni! Dacă doriți să vă faceți programări pentru următoarele campanii acestea se pot face la numărul 0748128129 , trimiteți mesaj și revenim noi pentru programare! Nu insistați pentru că nu avem timp să răspundem la zecile de telefoane. Încercăm să ajungem – în limita a max 6 campanii pe lună – în zonele în care este nevoie de ajutor! Aceste campanii, organizate cu eforturi, vin în sprijinul dvs., al cetățenilor care nu-și permit să achite o astfel de intervenție la un cabinet veterinar pentru a stopa abandonul puiuților nedoriți și dacă puteți susține programul nostru (cu voluntariat și/sau donatți) sunteți mai mult decțt bineveniți! Sterilizăm pentru că ne pasă! Sterilizăm pentru că nu ne mai dorim animale fără stăpân”, a transmis medicul veterinar Patricia Paraschiv.

Gelu Ionescu