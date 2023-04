CN ”Spiru Haret” a stabilit echipa participantă la etapa națională a Concursului interdisciplinar „Cultură și civilizație în România”, ediția 2023

Miercuri, 29 martie 2023, la Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu a avut loc faza județeană a Concursului interdisciplinar „Cultură și civilizație în România”, ediția 2023, care a selectat echipajul participant la etapa națională a concursului, format din Bălășoiu Mirel-Claudiu-Marinel, Mitran Maria-Melinda și Popescu Marius-Gabriel, elevi din clasa a XI-a de la Colegiul Național „Spiru Haret”, profesor coordonator Elena Cornoiu, cu tema „Trei case memoriale din județul Gorj”.

Concursul „Cultură și civilizație în România” este o competiție cu caracter interdisciplinar ce se adresează elevilor din ciclul liceal. Cele trei secțiuni ale concursului sunt: 1. Studiu privind particularități etnografice/etnologice și lingvistice locale. 2. Studiu privind mentalități culturale și cercetare sociologică. 3. Monografii istorice locale.

Concursul se desfășoară în două etape: județeană și națională. La etapa județeană nu există restricții privind numărul echipajelor participante. Fiecare județ este reprezentat la etapa națională de un echipaj alcătuit din trei elevi din oricare din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a/XIII. Membrii unui echipaj pot aparține și unor unități școlare diferite. Echipajul care reprezintă județul la etapa națională este acela care a obținut primul loc la etapa județeană a concursului.

Fiecare dintre cele două etape ale concursului de desfășoară din două probe, una teoretică și alta practică. La proba teoretică, fiecare echipaj pregătește un portofoliu care cuprinde prezentarea scrisă din perspectiva teoretică a temei alese: analiza istorică, lingvistică, etnografică, sociologică, religioasă, cu evidențierea aspectelor de interculturalitate. Această prezentare nu trebuie să depășească 10 pagini și va fi însoțită de un rezumat de două pagini. La proba practică se are în vedere susținerea/ilustrarea temei alese. Pentru ilustrarea temei alese pot fi utilizate diferite mijloace (grafice, audio-vizuale, obiecte etc). O a doua partea a probei practice este prezentarea proiectului de conservare. Acesta nu va depăși trei pagini și va conține date concrete referitoare la etape și derularea lor în timp. Durata susținerii probei practice este de 15 minute. Așadar, miercuri, 29 martie 2023, în cabinetul de informatică al Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu s-a desfășurat faza județeană a Concursului interdisciplinar „Cultură și civilizație în România”, ediția 2023. Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană a fost alcătuită din: profesor Angelica NECȘULEA, inspector școlar istorie, discipline socio-umane, geografie – președinte, Neofit Cătălin STĂNCIULESCU, inspector școlar religie, profesor Georgiana DIACONU, inspector școlar învățământ primar, profesor Otilia GIURCA, inspector școlar limba și literatura română – membri și profesorul Flavius-Dumitru BOIAN, directorul Colegiului Național „Spiru Haret” Târgu Jiu. Doamna profesor dr. Elena Cornoiu a participat la concurs cu un echipaj format din Bălășoiu Mirel-Claudiu-Marinel, Mitran Maria-Melinda și Popescu Marius-Gabriel, elevi din clasa a XI-a la Colegiului Național „Spiru Haret”, având ca temă a portofoliului „Trei case memoriale din județul Gorj”.

Înainte de începerea concursului, până ce a fost pregătit videoproiectorul, ca mesaj de bun venit adresat membrilor comisiei de evaluare, eleva Mitran Maria-Melinda, o tânără solistă de muzică populară, a interpretat o strofă din imnul acestui renumit colegiu, recunoscut atât la nivel județean, cât și național.

Elevul Bălășoiu Mirel-Claudiu-Marinel după ce a anunțat echipajul și tema proiectului a trecut la prezentarea Casei Memoriale „Tudor Vladimirescu”, situată în comuna Vladimir, județul Gorj; apoi, eleva Mitran Maria-Melinda a interpretat „Balada lui Tudor Vladimirescu”, culeasă din popor, după care elevul Bălășoiu a prezentat Casa Memorială „Constantin Brâncuși”, situată în satul Hobița din comuna gorjeană Peștișani și Casa Memorială „Ecaterina Teodoroiu”. Eleva Mitran a interpretat melodia „Casa părintească nu se vinde”. Elevul Popescu Marius-Gabriel a prezentat proiectul de conservare al portofoliului utilizând diferite mijloace: grafice, audio-vizuale etc.

Doamna profesor Angelica NECȘULEA, președinta juriului, a anunțat că în urma evaluării, acest echipaj a obținut 100 puncte și va reprezenta județul Gorj la faza națională a concursului, care se va desfășura la Baia Mare. „Doamna profesor Elena Cornoiu este, prin vestimentație, prin cultură și pregătire profesională, un model pentru voi. Vreau să vă întoarceți la Târgu Jiu cu un punctaj bun și un premiu și să ne faceți fericiți”, a încheiat doamna inspector școlar NECȘULEA.

Părintele Neofit Cătălin STĂNCIULESCU a spus că i-a plăcut prezentarea, că doamna profesoară ține aprinsă flacăra culturii și istoriei gorjene, pe care o arată și celorlalți din țară. Face câteva recomandări elevilor, în special băieților: să fie încrezători în puterile lor, să vorbească tare și cu intonație, să fie ca niște „panduri”. Referitor la vestimentația băieților, doamna NECȘULEA a promis că le va face rost de costume naționale de pandur. Doamna Otilia GIURCĂ le-a recomandat să simplifice materialul, prezentarea să fie făcută cu mai mult curaj, iar documentarul să conțină mai multe fotografii. Comisia a felicitat echipajul câștigător, i-a urat succes și curaj în prezentarea portofoliului, iar la Baia Mare să reprezinte onorabil județul Gorj.

Gigi Bușe