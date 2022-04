Clasamentele rămân strânse la judeţ

Etapa programată în Săptămâna Mare nu a adus surprize în Liga 4. Principalele favorite s-au impus în runda cu numărul 16, iar configuraţia play-off-ului este în bună măsură stabilită. CSO Turceni se menţine lider, în timp ce Petrolul Bustuchin are un avans de 4 puncte faţă de primul loc de play-out. Din sezonul regular se mai joacă două runde. Formaţiile din vârful clasamentului s-au impus şi în Liga 5, cu precizarea că Energetica Tismana a stat. La ,,Onoare” sistemul competiţional a rămas, în format clasic, doar cu jocuri tur-retur.

Liga 4, Etapa 16

AS Minerul II Mătăsari 0 – 3 CS Jiul Rovinari 2016

CSO Turceni 2 – 1 FC Petrolul Țicleni

AS Petrolul Stoina 5 – 1 AS Viitorul Negomir AS

CS Petrolul Bustuchin 3 – 1 CS Minerul Motru 2008

CS Unirea Țînțăreni 2 – 3 CS Internațional Bălești

Liga 5, Etapa 16

AS Gilortul Bengești 5 – 2 AS Dinamo Inter Stănești

AS Știința Popmond Plopșoru 3 – 0 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Scoarța 1 – 2 AS Viitorul Plopșoru

AS Sporting Târgu Cărbunești 3 – 1 AS Dănești

AS Unirea Dragotești 4 – 1 AS Foresta Văgiulești

AS Energetica Tismana a stat

Cătălin Pasăre