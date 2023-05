Clasament final la județ

Ultima etapă din fotbalul județean a fost foarte bogată în goluri. Campioana CSO Turceni a stat, dar reușitele au curs pe arenele din Liga 4. Cu podiumul deja stabilit, Vulturii Fărcășești și Viitorul Negomir au câștigat la scor de tenis confruntările cu Țicleni și Mătăsari, dar cei mai buni ,,încasatori” au fost cei de la Jupânești. Singura remiză a rundei s-a înregistrat la Rovinari, în timp ce ,,satelitul” Gilortului a bătut-o pe Motru.

Liga 4, Etapa 26

CS Unirea Țînțăreni și CSO Turceni au stat

FC Petrolul Țicleni 0 – 6 AS Viitorul Negomir

CS Vulturii Fărcășești 6 – 0 AS Minerul II Mătăsari

CS Jiul Rovinari 2016 2 – 2 CS Internațional Bălești

AS Petrolul Stoina 7 – 2 AS Jupânești

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 5 – 2 CS Minerul Motru 2008

Cătălin Pasăre