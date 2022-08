Circula cu permisul anulat de mai bine de 10 ani. Cum a fost prins!

Un șofer din Gorj a fost trimis în judecată după ce a fost prins la volan, deși avea permisul de conducere anulat din 2011. La începutul anului, gorjeanul a fost tras pe dreapta pe o stradă din municipiul Lugoj și s-a ales cu dosar penal. De curând, instanța a decis începerea judecății dosarului.

Gorjeanul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere i-a fost anulat.

„În data de 25.01.2022, în jurul orei 15:02, inculpatul a condus autoturismul marca VW, pe str. C. Wallisch din Municipiul Lugoj, având anulat permisul de conducere din data de 24.05.2011, ca urmare a săvârșirii anterior a unei infracțiuni la regimul rutier”, potrivit rechizitoriului.

Șoferul a recunoscut că în vara anului 2010 a refuzat să se supună prelevării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, fiind condamnat ulterior de Judecătoria Târgu-Jiu la pedeapsa definitivă de 1 an și 6 luni închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. În plus, instanța a decis anularea permisului de conducere.

„Inculpatul a declarat că Serviciul Rutier Gorj i-a comunicat la momentul respectiv dispoziția de anulare, astfel că în momentul depistării sale în trafic în data de 25.01.2022 de către polițiști avea cunoștință de faptul că permisul de conducere i-a fost anulat și că nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice”, au reținut anchetatorii.

Un judecător de cameră preliminară de la Judecătoria Lugoj a constatat legalitatea rechizitoriului, cât şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire în faza de urmărire penală, motiv pentru care a dispus începerea judecății în acest dosar.

Sentința a fost pronunțată la începutul lunii august.

Deși anularea permisului auto este una dintre cele mai drastice pedepse pentru șoferii ce încalcă regulile de circulație, aceasta nu este permanentă, conducătorul având dreptul să își redobândească permisul de conducere, lucru pe care gorjeanul nu l-a făcut.

I.I.