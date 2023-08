Ciolacu joacă tare și bine! (Amenință pretisnul PNL cu demisia!)

Motto: „Nu este nicio reformă, nici un act național unic, din care numele meu ar fi absent. Toate legile importante au fost făcute și contrasemnate de mine…).” – Mihail Kogălniceanu

Am ales cuvintele motto-ului de față dintr-o declarație superbă a celui mai important Prim ministru din istoria României. Mihail Kogălniceanu a fost o personalitate de seamă după Unirea cea mică, a Țării Românești și a Moldovei, sub conducerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, amândoi fiind moldoveni așa cum este și actualul Prim-ministru al României, Marcel Ciolacu. Se chinuie unii istorici contermporani să-l considere pe Domnitorul Carol I, viitor prim Rege al României, ca omul care-a modernizat țara noastră.

În realitate, baza legilor importante și a Constituției, de început a României, care au pus temelia modernizării țării o constituie truda și imensa capacitate politică a Prim-ministrului Mihail Kogălniceanu. El l-a amenințat pe Cuza cu demisia și a reușit, în cele din urmă, să convingă părțile, inclusiv pe liderul opoziției Kretzulescu.

Și Prim-ministrul României de astăzi, Marcel Ciolacu, în alte timpuri, se confruntă cu inamici declarați din pretinsul Partid Național Liberal și chiar cu unii cârtitori din Partidul Social Democrat, pe care-l conduce.

Desigur, comparația este poate fi nepotrivită și, să recunoaștem, Marcel Ciolacu este departe de statura omului politic Mihail Kogălniceanu. Dar, în timp, există șanse ca Marcel Ciolacu să lase ceva urme în istoria politică a domniei sale.

RAREȘ B. COMPARĂ MERE CU PERE! Este un politician abil și curajos, după cum a dovedit-o de atâtea ori. Îl tot atacă pigmei din pretinsul Partid Național Liberal, dintre care mai vocal și mai obraznic e europarlamentarul Rareș Bogdan. Care se bagă în seamă și vrea să-i ia locul lui Nicolae Ciucă la șefia partidului. Individul își permite să-i arunce lui Marcel Ciolacu tot felul de vorbe grele și că acesta nu-i Ștefan cel Mare, nici Mihai Viteazul și nici Alexandru Ioan Cuza. Niște domnitori foarte importanți, din vremurile vechi ale istoriei Moldovei și ale unirii prime a celor trei provincii românești: Moldova, Țara Românească și Transilvania într-un singur stat unitar, cum este cazul Banului Craiovei Mihai Viteazul. Însă Marcel Ciolacu este, cum spuneam, un politician abil și tânăr, care mai are multe de spus în istoria politică a României. Oricum, Rareș Bogdan compară mere cu pere, întrucât Marcel Ciolacu este, deocamdată, Prim-ministru al României și nu președintele țării!

Cu mult bun simț, Marcel Ciolacu, transmite liberalilor care îi critică măsurile, încă neluate, că își poate depune mandatul, iar PNL poate prelua guvernarea singur sau cu USR(căci, nu-i așa, cine se aseamănă se adună!, n.m. I.P.), ori se va ajunge la alegeri anticipate. Marcel Ciolacu a mai zis: „Sunt un om foarte răbdător, foarte echilibrat, dar am și eu răbdarea mea.”

Marți, la sediul guvernului, din Palatul Victoria, a avut loc o nouă ședință a Guvernului Ciolacu, la care acesta a amenințat cu demisia: „Dacă nu înțeleg, îmi depun demisia!”

SE RUPE COALIȚIA? Mulți comentatori și analiști politici s-au grăbit să afirme că onor Coaliția este la un pas de a se rupe, din cauza reformei măsurilor fiscale propuse de Marcel Ciolacu și de către ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș.

PNL FUGE DE ANTICIPATE! Eu am dubii că va fi așa, întrucât stabilitatea țării – la care face adesea apel inclusiv Preș. Klaus Werner Iohannis – o pot asigura numai cele două mari partide. Unul de centru-stânga, PSD-ul, și PNL-ul, de dreapta. Bașca faptul că, în eventualitatea unor alegeri anticipate, pretinsul Partid Național Liberal ar înregistra un scor electoral slab. Sondajele îl dau, dacă alegerile parlamentare vor avea loc duminica viitoare, la 18%. Deși el a mai avut, cândva, chiar 8%!

ION PREDOȘANU