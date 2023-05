Cinematograful ,,Minerul”, preluat de Consiliul Local Motru

Imediat după Revoluție, Cinematograful ,,Minerul” din Motru a fost închis iar în acest spațiu a apărut o discotecă, un bar, o sală de jocuri distractive și o impunătoare terasă. Mai mult, prin anumite tertipuri, terenul de sub această clădire, peste 1000 mp, a ajuns la o persoana fizică, cu toate că locația era de interes public.

Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple, în cel mai rău caz, cei care ar fi solicitat terenul sub pretextul că ar fi fost proprietari, cu zeci de ani in urmă, ar fi trebuit trecuți la Fondul Proprietatea, despăgubiți financiar ori să li se acorde alt teren la schimb, de către autoritățile locale/guvernamentale. Acest lucru nu s-a întâmplat și, din păcate, zeci de parcele de teren, multe de interes public local, au ajuns în posesia diferitelor persoane fizice sau juridice, care au dezvoltat activități comerciale și nicidecum de interes public (cultură, sport, etc).

În acest context, Regia Autonomă a Distribuției si Exploatării Filmelor-România Film, de la nivel național, a trimis o adresă către Primăria Motru cu privire la preluarea inobilului-Cinematograf ,,Minerul” situat în municipiu. Acum, în cinematograf se desfășoară activitate comercială-bar/terasă, cetățenii nemaivăzând vreun film, sau un spectacol, în această locație de peste 20 de ani.

Primăria Municipiului Motru, în urmă cu un an de zile, a descoperit că persoana fizică ce deține terenul și desfășoară activitate în locația respectivă nu avea contract încheiat cu Regia de Film, mulți ani la rând, deoarece se folosea de un contract vechi, unde perioada de valabilitate era schimbată după bunul plac. Săptămâna trecută, în ședință de CL Motru, consilierii și-au dat acordul cu privire la preluarea Cinematograf Minerul din Motru, cu un număr de 18 voturi ,,pentru”, din 18 consilieri prezenți la ședință.

De altfel, consilierul Ion Sanda, președinte de ședință, a semnat hotărârea NR.71, din 25.05.2023, care a fost înaintată Regiei de Film pentru a întreprinde toate demersurile legale în vederea preluării de către municipalitate a acestui imobil. În ceea ce privește terenul, sunt trei variante: negociere directă, evaluare ori despăgubire conform legii de interes public. Primăria dorește să realizeze în acest spațiu un cinematograf 3D, galerii de expoziție care să fie puse la dispoziția artiștilor și iubitorilor de cultură din Motru. De altfel, primăria nu are doar această locație, sau teren, care a reintrat în patrimoniul municipalității, după ce, ani la rând, au fost folosite de persoane fizice sau juridice doar în scopuri comerciale, ilegal. Reamintim situația terenului de tenis, preluarea vilei de la CEO, și multe alte spații și terenuri preluate abuziv de diverși, fără contracte, ori la sume extrem de mici. Primăria își dorește că toate aceste bunuri să revină municipalități și să fie puse la dispoziție pentru activități sportive, educaționale.

A.STOICA