Cinci puncte de autorecenzare asistată, la Rovinari

Recensământul din România se desfășoară în acest an în perioada martie – iulie. Față de celelalte dăți, populația are acum posibilitatea de a se autorecenza, online. Perioada autorcenzării este 14 martie – 15 mai. Rovinărenii care nu dețin un dispozitiv cu ajutorul căruia să se autorecenzeze, nu au adresă de e-mail sau nu se descurcă să completeze chestionarul, sunt așteptați la unul din cele cinci puncte de autorecenzare asistată, puse la dispoziție de Primăria orașului Rovinari, după cum urmează:

1. Primăria oraș Rovinari – str. Florilor, Nr.2

2. Clubul Vârstnicilor – bd. Minerilor, bl. L4, Parter

3. Liceul Gheorghe Tătărescu – str. Jiului, Nr.1

4. Școală Gimnazială Vârț

5. Centrul de Agrement (fost PT 7) str. Termocentralei, lângă Parcul Central

Programul este de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 19:00 și sâmbătă – duminică, între orele 9:30 – 17:30, anunță primăria.

În urma autorecenzării corecte se va primi o dovadă a parcurgerii procesului, în format PDF, pentru a putea primi ziua de concediu plătită 100%, iar în cazul în care autorecenzarea are anumite erori și nu se va putea valida, va trebui să se reia procedura de la capăt.

I.I.