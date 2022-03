Cinci la rând pentru Craiova! Jucătorii au purtat echipamente speciale la meciul cu Mioveni

Universitatea Craiova a bifat a cincea victorie consecutivă în Liga 1. Alb-albaştrii s-au impus cu 3-0 pe un teren greu, la CS Mioveni. Jovan Markovic (‘26, ‘34) a reuşit o dublă de efect, iar Ştefan Baiaram (‘78) a securizat punctele pentru juveţi după o pasă foarte bună a lui Cîmpanu. Oaspeţii au evoluat în această deplasare cu un echipament special. Oltenii și-au trecut pe spatele tricourilor numele celor mai importante orașe din Ucraina, un gest de solidaritate pentru drama pe care o trăiesc în aceste zile vecinii din nord. Echipamentele vor fi scoase la licitaţie în aceste zile de Peluza Nord, iar banii strânși vor fi donați unur ONG-uri care se ocupă cu ajutorarea persoanelor prinse de război în Ucraina.

În altă ordine de idei, Craiova are mari şanse să încheie sezonul regulat pe podium. Ultimul meci înainte de play-off are loc în Bănie, în compania Farului.

CS Mioveni – Universitatea Craiova 0-3 (0-2)

Mioveni: Ducan – Balaur, Scarlatache, Garutti – Rădescu, Veres, Dumitriu, Burnea (‘46, Trif) – Buziuc (‘64, Blănaru), Rusu, Raicea (‘64, Sanoh). Antrenor: Alexandru Pelici.

Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu (‘79, Conte), Papp, Screciu, Bancu – Cîmpanu, Creţu (‘87, Bic), Mateiu (‘82, Vînă), Gustavo – Markovic (‘79, Roguljic), Baiaram (‘86, Trică). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

După meci, antrenorul Laurenţiu Reghecampf şi-a felicitat fotbaliştii pentru parcursul din ultimele runde. Tehnicianul Craiovei a vorbit şi despre relaţia cu Dan Nistor, mijlocaşul care şi-a pierdut locul de titular în acest an. ,,Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, jocul pe care l-au făcut. Un teren greu, o atmosferă nu chiar fericită, dar mă bucur că au înțeles ceea ce le-am spus, să joace cât se poate de repede, dintr-o atingere. Sunt fericit pentru cele trei puncte, mai avem o etapă, contra celor de la Farul, și sperăm să ne îndeplinim obiectivul. După ce vom termina play-off, atunci va trebui să discutăm. Deocamdată nu am reușit să facem foarte multe puncte cu echipele de pe primele locuri, jucătorii știu ce au de făcut. Eu mi-aș dori să câștigăm toate meciurile. Nistor nu trebuie să schimbe nimic. Trebuie să se antreneze și când are șanse să joace așa cum știu eu că o poate face. Sunt fericit că și-a reânoit contractul cu Universitatea Craiova. Are toată încrederea din partea mea, din partea clubului. Pentru mine este un jucător important și vorbesc cu el aproape zilnic”, a spus principalul Universităţii. Bogdan Vătăjelu a declarat că obiectivul Craiovei este calificarea în cupele europene. Fundaşul este însă conştient că echipa s-a aflat în ,,hibernare” o perioadă importantă. ,,Suntem foarte fericiți. Am legat cinci victorii și sper să continuăm această serie până la finalul play-off-ului. Sincer, în prima repriză au fost mai greu de desfăcut. Am marcat primul gol și după aceea, rapid, și pe al doilea. Au început să lase spații mai mari și mai puteam să mai marcăm două goluri. Am colegi de valoare, suntem o formație cu pretenții. Dacă stăm să ne gândim la ce puncte am fi putut câștiga, eram mult mai sus și altfel se vorbea de noi. Așa ne place nouă, să ne trezim când suntem puțin jos. Asta nu e ok. Trebuie să continuăm seria asta și de la anul să începem să fim altfel, pentru că asta e fața Craiovei. Și ne putem bate cu orice echipă din România. Ne dorim să continuăm pe aceeași linie, cu victorii, și pe cine vom încurca, vom vedea. La campionat, matematic mai sunt șanse, dar este puțin mai greu. Noi ne dorim să câștigăm meciuri, pentru noi, pentru club, și să prindem loc de Europa”, a declarat Vătăjelu. După 29 de etape, Universitatea a acumulat 51 de puncte (15 victorii, 6 egaluri, 8 înfrângeri).

Cătălin Pasăre