Cinci angajați ai Muzeului Județean Gorj, în Italia

În perioada 2 – 8 iulie 2022, cinci reprezentanți ai Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” au participat la o mobilitate în Italia organizată în cadrul proiectului ,,Muzeul învățării active”, finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Educația Adulților. Mobilitatea a constat în vizite culturale și participarea la cursul ,,Mediator muzeal și turistic” organizat de Connect Abruzzo din Lanciano, Italia. Cursul ,,Mediator muzeal și turistic”, la care au participat și tineri din Marea Britanie, a îmbinat cunoștințele teoretice cu vizitele practice la obiective culturale din zonă (de exemplu: Biserica Sf. Francisc și Biserica Sf. Maria Maggiore, ambele de sec. XIII).

Astfel, participanții au învățat tehnici moderne de comunicare cu publicul și de promovare a obiectivelor culturale, precum: storytelling, treasure hunt, utilizarea diferitelor instrumente digitale pentru a atrage și dezvolta audiența, etc. Menționăm că proiectele Erasmus+ de Educația Adulților reprezintă o șansă extraordinară de dezvoltare profesională și personală pentru participanți, ele fiind din ce în ce mai des coordonate de muzee sau biblioteci din România (Muzeul Hărților și Cărții Vechi din București, Complexul Muzeal Iași, Muzeul Porțile de Fier din Drobeta Turnu-Severin, Biblioteca Județeană Brăila, etc.).

A.S.