Cercetașii de la Târgu Jiu, la conferința de la Castelul Peleș

Asociația Cercetașilor Tradiționali (ACT-RO), în parteneriat cu Muzeul Național Peleș, a organizat în data de 11 mai 2024 conferința ,,Contribuția Casei Regale a României la dezvoltarea cercetășiei”.

La această conferință au fost și elevi de la Târgu Jiu, Ariana Calotă – CNTV, și Matei Robert Andreescu – Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși”, împreună cu liderii lor cercetași, Daniel Doroghițoiu, Vasile Calotă și Daniel Dragomir, însoțind delegația de la Sinaia. Evenimentul, desfășurat în Sala Mare de Concerte a Castelului Peleș, a marcat aniversarea a 10 ani de Educație prin Aventură® de către cercetașii tradiționali. În cadrul conferinței au fost trecute în revistă momentele de glorie, dar și perioadele dramatice prin care a trecut cercetășia acelor ani. Regele Carol al II-lea, Principele Nicolae, Principesa Ileana sau Regele Mihai sunt figuri emblematice care au influențat cercetășia noastră între anii 1914-1937. Alin Dimăncescu, președintele ACT-RO, a declarat în timpul prezentării evenimentului: ,,De ce la Sinaia? Fiindcă aici au pornit la drum primele patrule de cercetași în 1913, cu frații Dimăncescu și frații Berindei. De ce Castelul Peleș? Fiindcă suntem la reședința de vară a regilor României. Aici, în 1914 a fost prezentată cercetășia către membrii Casei Regale. De ce ACT-RO ca organizator la Castelul Peleș din Sinaia? Pentru ca aniversăm 10 ani de la înființare, facem Educație prim Aventură®, dar suntem și păstrătorii valorilor tradiționale în cercetășia de astăzi”. Asociația Cercetașii României (ACR) s-a înființat în anul 1914, desfășurându-și activitatea până în anul 1937, perioadă în care s-a aflat sub Înaltul Patronaj al Casei Regale a României.

Dupa intrarea României în primul război mondial, 5.000 de cercetași au răspuns apelului Principelui Carol de ,,a-i înlocui pe cei plecați si a-i ajuta pe cei rămași”, desfășurând activități auxiliare în spatele frontului. Pentru a le recunoaște meritele, în anul 1928 s-a înființat Asociația Cercetașii din Războiul 1916-1919.

Julie Bryceson (Marea Britanie) – vicepreședinte al organizației World Federation of Independent Scouts (WFIS) și-a exprimat aprecierea față de calitatea activităților desfășurate de cercetașii tradiționali și a oferit organizatorilor o plachetă omagială de 10 ani.

Dan Dimăncescu, președintele de onoare al ACT-RO, Consul onorific al României în Statele Unite ale Americii a transmis un mesaj membrilor asociației: ,,Ceea ce reprezentați cu toții este continuitatea a ceva extrem de special, care în 1913 a constituit nucleul mișcării cercetășești, și anume conceptul de patriotism. Este simbolizat atât prin uniformele voastre cât și de ceea ce învățați și de comportamentul vostru de zi cu zi, și mă refer aici în special la ceea ce patriotismul reprezintă: datoria față de țară, comunitate și familie”. La sfârșitul evenimentului, cercetașii și-au depus promisiunea în cadrul unei ceremonii desfășurate pe Terasa de Nord a Castelului Peleș.

Asociația Cercetașilor Tradiționali (ACT-RO) este o organizație cercetășească care se raportează la valorile, principiile și metoda primilor noștri cercetași. Activitățile asociației se desfășoară cu precădere în aer liber și natură, într-o formulă calitativă de educație non-formală, pentru a oferi:

– un cadru organizat pentru acțiuni pe toată durata anului

– aventură, explorare şi joacă, ca pretext pentru deprinderea unor cunoştiinţe complementare celor învăţate la şcoală

– un mediu prietenos, fără discriminări

– pregătire pentru situaţii reale / neprevăzute

– stimularea iniţiativei şi a spiritului de echipă

– acces la tabere şi expediţii în vacanţele şcolare

– amintiri de neuitat şi prietenii pentru o viaţă

Activitațile cercetașilor tradiționali se adresează:

– copiilor și tinerilor – fiecare grupă de vârstă are o denumire specifică, un nivel de provocări și o poveste la care se raportează, denumită cadru simbolic

– părinților care înțeleg și anticipează nevoia copiilor de a-și completa cunoștiințele printr-o soluție calitativă de educație non-formală

– voluntarilor adulți care doresc să contribuie la formarea liderilor de măine, arată echipa ACT-RO

M.C.H.