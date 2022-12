CEO: Stocurile de cărbune, TOP SECRET marca PNL!

Plecând de la declarația parlamentarului Radu Miruță, înțelegem că stocurile de cărbune de la Complexul Energetic Oltenia sunt inexistente. Una dintre mențiuni cu privire la cărbunele necesar pentru funcționarea termocentralelor peste iarnă a fost în septembrie, când o publicație de profil a observat tăcerea șefilor CEO cu privire la acest aspect. Situația nu s-a schimbat nici până în momentul de față. Mai exact, nu există nicio situație pe care șefii CEO s-o facă publică în privința rezervei de cărbune.

În acest context, punem și declarația lui Radu Miruță: ,,Avem stocuri de cărbune…stați liniștiți la locurile dumneavoastră” ne spuneau ministrul Virgil Popescu și cei din directoratul CE Oltenia și liderii PSD Gorj când erau întrebați de stocurile de cărbune pentru iarnă.

La termocentrală Rovinari s-a stricat o bandă transportoare fiindcă au cărat cu ea nămol în loc de cărbune, la Turceni înțeleg că sunt ceva probleme cu transportul. Stocurile sunt inexistente și grupurile nu au cu ce funcționa.

Consecință…grupuri energetice funcționale care au capacități de 330MWh STAU și produc 0MWh energie electrică, în momente în care România ar putea deveni cu adevărat un jucător în regiune, exportand energie electrică și negociind influență.

Dar suntem bine, ei se eschivează de adevărată responsabilitate încurcându-se în minciuni cum că nu ne dau voie cei de la Comisia Europeană. Complet fals! Dacă ar exclude Comisia asta Europeană prostia și mișeii din România, poate că s-ar raporta și alții cu mai mult respect la noi”.

Foarte important de precizat este și faptul că liberalul din fruntea CEO, Daniel Burlan, ca de altfel și cei din echipa sa, nu consideră a fi important să răspundă la apelurile presei.

Dar până una, alta, dacă ne uităm pe situația producției de energie publicată de parlamentarul de la USR, Radu Miruță, vedem cum grupurile CEO nu funcționează. Singura explicație este că nu au cu ce.

Deputatul Ion Iordache, președintele PNL Gorj: ,,Nu-mi permit să-l sun pe Daniel Burlan să-l întreb de acest aspect, este domeniul pe care-l gestionează. Dar nu am auzit să fie vorba despre vreo lipsă de stocuri, Radu Miruță trebuie să demonstreze dacă e așa. Dacă nu, se face de râs”.

Stocurile de cărbune, o necunoscută

Gds. ro, 14 septembrie 2022: Complexul Energetic Oltenia se confruntă cu o lipsă a cărbunelui necesar grupurilor energetice și a decis să demareze oficial procedurile pentru a achiziționa cărbune de pe piață.

Din acest motiv preluarea producției de la carierele miniere private a devenit o prioritate. Este vorba de cele două cariere miniere private care există pe raza județului Gorj, în Bazinul Minier Motru. Aproape întreaga producție a acestora este exportată în Serbia. Șefii Complexului Energetic Oltenia vor însă ca tot cărbunele să rămână în Gorj. În acest sens se are în vedere un contract de achiziție cărbune energetic cu transport inclus. Este vorba de lignit concasat cu granulația sub 150 mm pentru Sucursala Electrocentrale Turceni. Complexul Energetic Oltenia mai are nevoie de cărbune neconcasat pentru Cariera Lupoaia, din zona Motru. Se intenționează ca în data de 16 septembrie să se finalizeze achiziția și să poată fi semnat un acord-cadru cu o durată de 20 de luni.

80 de lei tona de cărbune produsă de CEO – Complexul Energetic Oltenia produce cea mai ieftină tonă de cărbune din țară. Potrivit reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, tona de cărbune este de aproximativ 80 de lei. Este prețul mediu rezultat la nivelul tuturor carierelor miniere din județul Gorj, precum și de la subunitatea minieră din Husnicioara, Mehedinți. Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a declarat că este un preț de cost prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli din acest an. Un preț redus la tona de cărbune înseamnă costuri mai mici în ceea ce privește producția de energie electrică. Cel mai ieftin megawat se produce la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari. Aici este eliminat transportul cărbunelui pe calea ferată. Sunt costuri care nu se mai reflectă în prețul final, având în vedere că lignitul ajunge la depozitul de la Termocentrala Rovinari cu ajutorul benzilor transportoare. (…).Burlan a precizat că nu se teme de controalele Curții de Conturi dacă va cumpăra lignit la un preț mai mare decât tona produsă la compania deținută de Ministerul Energiei. „Nu știu ce oferte de preț vom avea de la carierele private. Sper să luăm noi tot cărbunele produs de carierele private în Gorj. Este păcat să fie exportat în Serbia și de acolo poate să importe România energie pe bază de cărbune care nu include certificatele de CO2. Chiar dacă vom cumpăra tona de lignit la un preț mai mare decât producem noi per ansamblu vom fi pe plus pentru că vom vinde energie la un preț bun și vom acoperi toate costurile”, a declarat Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia.

Economedia.ro, 30 septembrie 2022: Situația stocurilor de cărbune a căpătat o importanță specială în această iarnă pentru că, în mare parte din Europa, cărbunele a revenit în forță ca o soluție de moment pentru acoperirea deficitului de producție de energie electrică cauzat de multipli factori, dintre care se remarcă războiul din Ucraina. Cu toate acestea, în România, informația privind stocurile de cărbune este ținută la secret. Știm, cel puțin din declarațiile oficialilor, gradul de umplere a depozitelor de gaze și gradul de umplere a lacurilor, în perspectiva iernii, dar stocurile de cărbune sunt ceva necunoscut. Nu constituie informație publică această informație. Într-adevăr, stocurile de cărbune pentru iarnă sunt cuprinse în Anexa 2 din proiectul de OUG „Hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023”. Numai că această anexă nu este publică, adică nu știm ce cantități de cărbune sunt în depozite.

Gorjeanul, 26 octombrie 2022: În ședința din noiembrie a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, CE Oltenia informează că are nevoie de achiziția de cărbune din surse externe. Informarea nu este detaliată în Anexele care ar fi trebuit să fie postate alături de Convocatorul ședinței din 24 noiembrie 2022, deși datele sunt publice. Reprezentanți ai companiei spun că achiziția de cărbune din carierele miniere private din județ nu este un obicei, dar fiindcă cererea de cărbune este mare, CEO este nevoit să cumpere cărbunele necesar și nu pentru câteva luni, ci pentru ,,a asigura realizarea producției de energie electrică în perioada 2022-2023”.

,,Chiar dacă achiziționăm la un preț mai mare decât producem… vom fi pe plus” – Deși Virgil Popescu l-a asigurat pe prim-ministrul Ciucă, acum o săptămână, în videoconferință, de faptul că CEO are suficiente stocuri pentru a trece iarna, acest lucru nu pare să fie real. Ministrul Energiei l-a ,,amețit” pe Nicolae Ciucă spunând că la Rovinari nu e nevoie de stocuri fiindcă termocentrala îl ia direct din carieră și că în rest, stocurile sunt la locul lor, dat fiind că CEO funcționează la capacitate maximă… Realitatea pare să-l contrazică, șefii CEO, loviți brusc de patriostism local, anunțând încă din septembrie că vor să cumpere tot cărbunele din Gorj pentru ca acesta să nu fie exportat la sârbi. ,,Este păcat să fie exportat în Serbia și de acolo poate să importe România energie pe bază de cărbune care nu include certificatele de CO2. Chiar dacă vom cumpăra tona de lignit la un preț mai mare decât producem, noi, per ansamblu vom fi pe plus pentru că vom vinde energie la un preț bun și vom acoperi toate costurile”, a declarat Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, citat de Gazeta de Sud, în septembrie. Raportări ca pe timpul lui Ceaușescu –

Astfel, Virgil Popescu îl liniștea pe premier, amintindu-ne de raportările pe care le făceau oamenii de partid când îl informau pe Ceaușescu despre producția incomensurabilă de orice: ,,Există o bună colaborare cu CFR Marfă pentru a menţine ritmul de aprovizionare cu cărbune pentru termocentralele de la Craiova, Turceni şi Işalniţa, care funcţionează în parametri normali şi nu sunt estimate probleme pentru perioada următoare. Stocurile de cărbune, în mod normal, sunt asigurate pentru 10 zile, dar noi vorbim de o producţie crescută de cărbune care asigură o producţie mai mare de energie electrică, care să compenseze energia electrică pe care o producea Hidroelectrica, iar la Complexul Energetic Oltenia, ca să vă faceţi o imagine de ansamblu, Termocentrala de la Rovinari funcţionează cu stocurile de cărbune aflate în carieră, pentru că direct din carieră vin în termocentrală, deci nu există un stoc.”

Mihaela C. Horvath