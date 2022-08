CEO și Hidroelectrica, în CSAT! Altfel, din criza energetică nu mai iese nimeni

În ultimii ani, federațiile sindicale, specialiștii din energie din țară, chiar și o parte a parlamentarilor au cerut ca problema din energie să fie adusă pe ordinea de zi a CSAT. Nici în al 12-lea ceas, acest lucru nu se întâmplă, președintele Iohannis și premierul Ciucă ignorând, pur și simplu, faptul că România ar putea fi independentă energetic dacă s-ar lua unele măsuri în acest sens.

În general, societatea cere luarea unor măsuri urgente, mai ales că România are toate resursele necesare. ,,Criza energetică cu care se confruntă Europa nu numai că nu dă semne că se rezolvă, dar pare că se adâncește și mai mult! România are șansa de a-și crește producția de energie electrică foarte repede, chiar nesperat de repede! Cu o condiție: Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) să ia urgent decizii în ceea ce privește Hidroelectrica și Complexul Energetic CE Oltenia (CEO)”, scriu jurnaliștii de la Focus Energetic.

România are o situație privilegiată: are producție proprie de gaze naturale, are materie primă pentru centrala de la Cernavodă, are ape pentru hidrocentrale, are cărbune pentru termocentrale, mai arată publicația menționată.

,,Din păcate, românii nu prea știu să-și folosească atuurile! De exemplu, deși avem aproape 3.100 MW pe cărbune, nu reușim să producem decât maxim 1.300 – 1.500 MWh de energie. Termocentrala Paroșeni, cu o capacitate de 150 MW, funcționează maxim 48 de ore pe săptămâni, din lipsa huilei (nu mai avem nici utilaje, nici mineri care să scoată cărbunele din subteran). Complexul Energetic Oltenia, deși ar putea să producă chiar și aproape 2.000 MWh, nu produce decât 1.200 – 1.300 MWh. Motivul: la cea mai mare carieră de lignit, cea de la Roșia, care aprovizionează termocentrala Rovinari, a fost oprită activitatea”.

Lucruri revoltătoare la Hidroelectrica

Presa din Gorj a scris în nenumărate rânduri despre faptul că lucrări realizate în proporție de 90 la sută au fost lăsate de izbeliște din cauza ONG-urilor ecologiste, care au cu totul alte interese decât cel național: ,,La Hidroelectrica, lucrurile sunt și mai ciudate! Sunt 3 hidrocentrale finalizate în proporție de peste 90%, dar care nu pot fi racordate la sistemul energetic național din cauza unor probleme mai mult artificiale decât reale!

Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa, un obiectiv cu o putere instalată de 35,2 MW și o energie medie anuală de 46.300 MWh/an, nu poate să producă pentru că încă nu s-au găsit formule de despăgubire a urmașii grofilor Bannfy, care au fost împroprietăriți cu 9.000 ha de pădure de către Tribunalul Tg Mureș exact unde ar trebui să fie echipamente necesare hidrocentralei Răstolița.

Pe râul Jiu, lucrurile sunt cel puțin la fel de bizare! Proiectul, demarat în anul 2003, care vizează construirea unui baraj pe râul Jiu, a unei microhidrocentrale la Livezeni şi a două centrale hidroelectrice la Dumitra şi Bumbeşti, a fost oprit în 2017, printr-o decizie definitivă a justiţiei, după ce mai multe organizaţii de mediu au reclamat faptul că lucrările sunt realizate în Parcul Naţional Defileul Jiului, sit Natura 2000. Cele două hidrocentrale, finalizate în proporție de peste 90%, au o capacitate instalată de 60 MW. S-a adoptat o nouă lege, care permite finalizarea lucrărilor, dar este contestată la Curtea Constituțională, care încă nu a luat o decizie”, mai notează publicația.

M.C.H.