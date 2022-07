CEO, afacere bună pentru craioveni

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a negociat cu CEO cât cărbune va fi livrat pentru a asigura căldura și apa caldă locuitorilor din Bănie, dar și la ce preț!

Astfel, SE Craiova, fosta sucursală a CEO, devenită Societatea Electrocentrale Craiova SA printr-o decizie a acționarilor Complexului, din 4 iulie, va fi alimentată cu 2 milioane de tone de lignit pe an la prețul de 90/tonă, așa cum a cerut primarul Olguța Vasilescu. Este prețul CEO pentru propriile sale entități. ,,Am avut o discuţie aplicată cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, la care au luat parte domnul Burlan de la Complexul Energetic Oltenia şi domnul Dan Vasile, de la CET II. Discuţia s-a concentrat în ceea ce priveşte divizarea simetrică a CET II, de către Complexul Energetic Oltenia şi pe modalităţile prin care se va face acest lucru. Am reuşit să obţinem tot ceea ce ne-am propus, mă refer la mine şi la Dan Vasile, pentru că noi suntem interesaţi ca această divizare simetrică să fie realizată în cele mai bune condiţii. Astfel, am primit promisiunea că ni se vor livra 2 milioane de tone de cărbune pe an, atât cât este necesar pentru producerea de energie în oraşul Craiova şi de asemenea că ni se va livra cărbune la 90 lei/tonă adică, atât cât este preţul Complexului Energetic pentru propriile entităţi.”

Cărbune pe 10 ani

Primarul Craiovei: ,,Ne-am asigurat practic că timp de zece ani, până-n 2032, vom avea cantitatea necesară de cărbune livrată la timp şi la un preţ corect, ceea ce înseamnă că la iarna nu vom avea nicio problemă cu încălzirea şi sperăm că nici în anii următori. De asemenea, am stabilit împreună cu domnul Mihai Weber, parlamentar de Gorj, câteva lucruri pe care ni le dorim din Ordonanţa de Urgenţă referitoare la decarbonificare.

Aşa cum era ea iniţial, nu ajută foarte mult. Ne-am asigurat că încă 10 ani această producţie de cărbune va continua şi va alimenta şi CET II. Dar mai mult, ne-am asigurat că dacă se va solicita să se renunţe la producţia de cărbune, va trebui obligatoriu să se pună ceva în loc. Acum prin această Ordonanţă de Urgenţă care se va transpune în lege, ne vom asigura că nu vom rămâne în situaţia în care s-au trezit cei din Hunedoara, când s-a închis Mintia peste noapte şi au rămas fără posibilitatea de aş asigura serviciul de termonificare din altă sursă”, a mai declarat primarul Olguța Vasilescu în urmă cu câteva zile într-un cotidian din Craiova.

