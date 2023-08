Cenușăreasa, la trântă cu tigroaicele! Sâmbătă e Supercupa României

CSM Târgu Jiu este la ora debutului oficial, și ce debut o așteaptă pe echipa noastră! Gorjencele încep acest sezon cu un meci împotriva campioanei CSM Bucureși, în semifinalele Supercupei României la handbal feminin. Competiția, care se desfășoară la Pitești, le va pune față în față pe cele două echipe sâmbătă, de la ora 15.00. Rapid București și Dunărea Brăila se duelează în celălalt meci pentru finală, de la ora 17.30. Așa cum a mai declarat, antrenorul Liviu Andrieș vrea ca jucătoarele sale să trateze acest turneu cu mândrie, dar fără presiune, gata să-și măsoare forțele cu granzii campionatului. ,,Suntem mândri că facem parte din această competiție, alături de cele mai bune echipe din România. Noi suntem Cenușareasa, echipa care a făcut o mare surpriză anul trecut în Cupa României și cred că va trebui doar să ne bucurăm de această competiție și să ne ridicăm la nivelul adversarilor. Sunt convins că atât noi, stafful, cât și fetele, vom da tot ce e mai bun pentru a arăta noua față a echipei. Jucăm cu cea mai bună echipă din România, fosta campioană și, la ce transferuri au făcut, probabil și viitoarea campioană. Noi ne ducem să jucăm și surprizele pot apărea. Avem exemplele și cu băieții în Final 4-ul Cupei României, în care Suceava s-a ținut de Dinamo. Comparativ, suntem la același nivel, deci se pot întâmpla multe lucruri. Presiunea nu este pe noi, este doar pe adversarele noastre și ne bucurăm că putem să jucăm și să ne măsurăm forțele împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din Europa”, a spus Andrieș.

Antrenorul este satisfăcut că nu se confruntă cu probleme medicale înainte de acest turneu.

,,A fost o perioadă de pregătire grea pentru toată lumea, cu precădere pentru jucătoare. A fost o vară fierbinte din toate punctele de vedere, dar sunt bucuros că fetele au trecut bine peste această perioadă și nu avem probleme medicale deosebite. Acest lucru ne bucură și vom vedea cum ne vom prezenta în acest nou început de sezon”, a adăugat principalul trupei gorjene. Centrul Alexandra Gavrilă vrea ca formația alb-albastră să lupte din răsputeri pentru a face față ,,tigroaicelor”. Deși este conștientă de diferența de valoare și buget, jucătoarea CSM-ului cere combativitate de la colegele sale. ,,Ştim că este o competiție grea, dar mergem să luptăm. Clar, echipele cu care ne confruntăm sunt mult mai bine cotate decât noi, însă, cum am reușit anul trecut să producem surpriza, anul acesta încercăm să dăm tot ce este mai bun și, de ce nu, să facem o figură bună. Chiar dacă diferența de buget este mare, nu joacă numele pe teren. Contează atitudinea și, întotdeauna, în fața suporterilor noștri, dar și în deplasare, am avut o atitudine foarte bună și am dat tot ce este mai bun”, a spus handbalista. Gavrilă a recunoscut că nu este ușor ca echipa să se omogenizeze după venirile din vară, chiar dacă pe hârtie trupa din Târgu-Jiu este mai puternică. ,,Ne-am întărit în acest an și încercăm să le integrăm pe fetele care au venit. Deși suntem o echipă unită, este foarte greu când schimbi angrenajul. E clar, CSM București are o echipă foarte bună și eu cred că o să meargă și în Final 4-ul Champions League. Nu ne putem compara din punct de vedere al jucătoarelor, dar vom lupta și eu zic că se poate să ținem aproape, cel puțin o repriză. Putem să ne surpindem adversarele prin viteză, atitudine, dăruire. Ne-am antrenat intens în această perioadă. Nu am un target din punct de vedere personal. Echipa contează și eu zic că este important să rămânem în Liga Florilor și să ne clasăm pe un loc mai bun ca anul trecut”, a conchis jucătoarea.

Cătălin Pasăre