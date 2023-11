Celebra atletă Constantina Diță, premiată de Guvernul României

Atleta originară din comuna Turburea, județul Gorj, Constantina Diță a primit, săptămâna trecută, o nouă distincție de recunoaștere a performanțelor sale sportive, înregistrate de-a lungul întregii cariere.

Filarmonia ”Oltenia” din Craiova a găzduit săptămâna trecută prima ediție a Galei Personalităților de Elită ale României, organizată cu susținerea Secretariatului General al Guvernului României. În cadrul evenimentului, Constantina Diță, cea care a adus aurul României, la proba de maraton de la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, a fost distinsă cu o nouă medalie și diplomă de excelență, ”pentru reprezentarea strălucită a României la probele de maraton (42 km) și maraton 21 km, care au avut loc în mari capitale ale lumii, unde a reușit performanța de a obține 25 de medalii de aur, argint și bronz, asigurând țării noastre un prestigiu de top în ierarhiile existente la nivel global”.

,,Mulțumesc domnului profesor universitar doctor Dumitru Otovescu pentru nominalizare și acordarea premiului în cadrul evenimentului Gala Personalităților de Elită ale României. Mă bucur și mă simt onorată să fac parte din marile personalități de valoare ale României și, prin performanțele mele, am umplut inimile românilor de bucurie. Mulțumesc antrenorului Valeriu Tomescu pentru că împreună am adus României glorie prin rezultatele sportive”, a scris gorjeanca, pe pagina sa de Facebook. În cadrul evenimentului ce a avut loc pe 3 noiembrie la Craiova, și rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prof. univ. dr. Daniel David, a primit medalia „Români în elita mondială”, în cadrul secțiunii „Știință & Tehnologie”. Tot la aceeași secțiune, au mai fost medaliați Cătălin Zamfir (sociolog, academician), Dumitru Prunariu (membru de onoare al Academiei Române) și Vicențiu Rădulescu (matematician, „highly cited researcher”). Constantina Diță va organiza la București, pe 21 aprilie 2024, o nouă competiție de alergare. Creată la iniţiativa campioanei olimpice de maraton Constantina Diţă, ,,Bucharest International Half Marathon and 10K” este cursa care se desfășoară pe cele mai frumoase străzi din Capitală. La fel ca și la ediția din anul curent, la competiția din 2024 sunt așteptați să se înscrie peste o mie de participanți.

Izabella Molnar