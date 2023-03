,,Cea mai frumoasă amintire, eu și Mama”, lucrarea unei eleve de 13 ani din Târgu-Jiu, a obținut Marele Premiu la concursul ,,Gorjeanul”!

Numeroase lucrări de desen ale copiilor din mai multe județe, cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani, au fost trimise la ,,Gorjeanul”, imediat ce a debutat noua ediție a concursului ,,Mama mea, Minunea mea”- ediția 2023. Doisprezece candidați au ajuns pe podium iar marele premiu va fi oferit elevei de 13 ani, Munteanu Petruța Emanuela, de la grupa 11-15 ani.

Organizatorul concursului le va acorda câștigătorilor un număr de 3 premii, pentru grupa de vârstă 3-6 ani, patru premii pentru grupa de 7-10 ani și cinci premii pentru grupa de 11-15 ani.

Premiile oferite de Gorjeanul sunt în bani: Premiul I = 300 Lei; Premiul II = 250 Lei; Premiul III = 200 Lei.

Acest concurs a început în urmă cu opt ani, la inițiativa artistului fotograf Ionel Scăunașu, directorul adjunct al publicației noastre.

Astfel, în fiecare an, ,,Gorjeanul” a fost alături de copiii pasionați de desen iar această competiție a devenit o tradiție.

Concursul are la bază promovarea și susținerea tinerelor talente, stimularea creativității plastice a preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea atitudinii pozitive privind familia și comunitatea.

Tema este una special aleasă, MAMA fiind centrul universului fiecărui copil.

Așadar, felicitări tuturor concurenților și La mulți ani tuturor femeilor, cu ocazia zilei de 8 Martie!

A.S.