CE Oltenia nu are suficient cărbune pentru funcționarea termocentralelor și cumpără scump de la carierele private

* Virgil Popescu nu vede probleme cu stocurile

* CEO cumpără cărbune energetic ca să producă energie în 2022-2023

În ședința din noiembrie a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, CE Oltenia informează că are nevoie de achiziția de cărbune din surse externe.

Informarea nu este detaliată în Anexele care ar fi trebuit să fie postate alături de Convocatorul ședinței din 24 noiembrie 2022, deși datele sunt publice. Reprezentanți ai companiei spun că achiziția de cărbune din carierele miniere private din județ nu este un obicei, dar fiindcă cererea de cărbune este mare, CEO este nevoit să cumpere cărbunele necesar și nu pentru câteva luni, ci pentru ,,a asigura realizarea producției de energie electrică în perioada 2022-2023”.

,,Chiar dacă achiziționăm la un preț mai mare decât producem… vom fi pe plus”

Deși Virgil Popescu l-a asigurat pe prim-ministrul Ciucă, acum o săptămână, în videoconferință, de faptul că CEO are suficiente stocuri pentru a trece iarna, acest lucru nu pare să fie real. Ministrul Energiei l-a ,,amețit” pe Nicolae Ciucă spunând că la Rovinari nu e nevoie de stocuri fiindcă termocentrala îl ia direct din carieră și că în rest, stocurile sunt la locul lor, dat fiind că CEO funcționează la capacitate maximă… Realitatea pare să-l contrazică, șefii CEO, loviți brusc de naționalism, anunțând încă din septembrie că vor să cumpere tot cărbunele din Gorj pentru ca acesta să nu fie exportat la sârbi. ,,Este păcat să fie exportat în Serbia și de acolo poate să importe România energie pe bază de cărbune care nu include certificatele de CO2. Chiar dacă vom cumpăra tona de lignit la un preț mai mare decât producem, noi, per ansamblu vom fi pe plus pentru că vom vinde energie la un preț bun și vom acoperi toate costurile”, a declarat Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, citat de Gazeta de Sud, în septembrie.

Raportări ca pe timpul lui Ceaușescu

Astfel, Virgil Popescu îl liniștea pe premier, amintindu-ne de raportările pe care le făceau oamenii de partid când îl informau pe Ceaușescu despre producția incomensurabilă de orice: ,,Există o bună colaborare cu CFR Marfă pentru a menţine ritmul de aprovizionare cu cărbune pentru termocentralele de la Craiova, Turceni şi Işalniţa, care funcţionează în parametri normali şi nu sunt estimate probleme pentru perioada următoare.

Stocurile de cărbune, în mod normal, sunt asigurate pentru 10 zile, dar noi vorbim de o producţie crescută de cărbune care asigură o producţie mai mare de energie electrică, care să compenseze energia electrică pe care o producea Hidroelectrica, iar la Complexul Energetic Oltenia, ca să vă faceţi o imagine de ansamblu, Termocentrala de la Rovinari funcţionează cu stocurile de cărbune aflate în carieră, pentru că direct din carieră vin în termocentrală, deci nu există un stoc.

Ele există în carieră şi se transportă pe bandă direct în termocentrală. (…) Avem nevoie de energia pe cărbune în această iarnă, în această criză energetică, iar Complexul Energetic Oltenia funcţionează cu toate fronturile împinse la capacitate maximă de extracţie a cărbunelui„, a precizat Popescu.

M.C.H.