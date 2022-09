CE Oltenia a făcut aproape 1.500 de angajări. Cam tot atâtea pensionări, pe Legea 74 – Înalta Curte va hotărî care dintre deciziile tribunalelor din țară, pe legea197, sunt corecte

Mulți salariați ai CE Oltenia care au împlinit 52 de ani s-au pensionat în ultimele luni. Întrebați despre situația ce vizează personalul, date fiind pensionările din ultimul timp, responsabilii din companie au declarat că s-au făcut aproape 1.500 de angajări în total, fiind incluse aici și cele 600 din primăvara acestui an.

,,Au fost făcute aproape 1.500 de angajări și aproape tot atâtea pensionări. În momentul în care un salariat se apropie cu câteva luni de pensionare, el ia sub tutelă câte un nou angajat căruia îi trebuie cel puțin o lună în care învață și se acomodează la noul său loc de muncă. Până la decizia de pensionare, oamenii își ajută noii colegi. Fără angajări nu am putea face față, în situația în care producția din acest an este puțin mai mare față de cea din anul trecut.

Salariații s-au pensionat pe legea 74, cu grupele recunoscute din perioada de până în 2001. Așa că ies la pensie la vârsta de 52 de ani. Foarte puțini nu îndeplinesc criteriile legii 74”, ne-au declarat sursele citate.

ICCJ, decizie în această toamnă

Referitor la deciziile instanțelor de judecată cu privire la pensionările pe legea 197, în care o parte a magistraților din țară au decis în favoarea celor care au muncit în condițiile prevăzute în această lege, Înalta Curte de Casație și Justiție va da un verdict. ÎCCJ va arăta care dintre hotărâri sunt corecte și care nu, în această toamnă, având în vedere că numai tribunalele din Gorj și Dolj, prin soluțiile date, nu au recunoscut legea 197, în baza căreia minerii și energeticienii să poată ieși la pensie la vârsta de 52 de ani, cu o vechime în producție de cel puțin 25 de ani.

