Ce aduce noul baschetbalist de la CSM? Xavier Cannefax: Sunt un jucător rapid, un competitor!

CSM Târgu Jiu speră să dea lovitura cu ultimul transfer. Echipei de baschet i s-a alăturat, săptămâna trecută, și americanul Xavier Cannefax (33 de ani). Adus pentru a evolua pe primele două poziții, sportivul de peste ocean a precizat ce l-a determinat să vină la Târgu-Jiu, dar a vorbit și despre stilul său de joc. ,,Vin într-o ligă foarte puternică din punct de vedere baschetbalistic. Este o provocare pentru mine! Sunt prieten bun cu Porter Troupe. Am vorbit cu el și mi-a spus că ar fi bine să vin aici, pentru că este locul potrivit pentru a juca baschet. Mă bucură această oportunitate și vreau să ajut echipa să câștige cât mai multe meciuri. Pot acoperi pozițiile 1 și 2, la fel de bine, și voi juca acolo unde echipa are nevoie de mine. Obiectivul meu este ca echipa să câștige, asta e primordial. Sunt un jucător rapid, un competitor care joacă fizic”, a declarat noua adiție a CSM-ului. Baschetbaliștii gorjeni nu au jucat în această etapă, dar au meci puternic pe 15 octombrie. La Târgu-Jiu vine Rapid București, echipă care s-a întărit considerabil față de stagiunea precedentă. Claudiu Alionescu speră ca Xavier Cannefax să se acomodeze cât mai repede cu noii coechipieri, iar CSM să arate mai bine în perioada următoare. ,,Cu siguranță, va fi un plus și ne va ajuta să ne atingem obiectivele. Este clar că nu suntem într-un moment bun, dar este sigur că putem crește. Vom avea o nouă perioadă de pregătire, întrucât nu vom juca în această etapă, iar acest lucru poate fi doar în avantajul nostru. Avem nevoie de mult focus, implicare fizică și dorință, la antrenamente”, le-a transmis Alionescu jucătorilor. În primul joc din LNBM, gorjenii au cedat, tot pe teren propriu, confruntarea cu CSM Târgu Mureș, scor 63-83.

Cătălin Pasăre