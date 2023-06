Ce a pățit un șofer din Gorj prins cu permis provizoriu de Anglia

Un șofer din Gorj a fost condamnat, în primă instanță, la o amendă penală de două mii de lei, pentru că a fost prins în timp ce conducea cu permis provizoriu emis de autoritățile din Marea Britanie. Documentul din Regatul Unit nu echivalează cu un permis de conducere valabil în România.

Gorjeanul a fost condamnat recent de Judecătoria Târgu Jiu, deși fapta de care a fost acuzat s-a petrecut în urmă cu trei ani. Era sfârșitul lunii ianuarie 2020, când bărbatul, aflat la volanul unui Volkswagen, a fost oprit pe DN 66.

Inițial, șoferul a refuzat să se supună controlului, dar polițiștii l-au urmărit în trafic. Bărbatul a oprit în curtea unui imobil și le-a prezentat polițiștilor un permis de conducere provizoriu obţinut în Marea Britanie.

„Permisul de conducere prezentat de inculpat la momentul opririi de către organele de poliţie are denumirea de provisional drive license şi are rolul de a facilita titularului deprinderea aptitudinilor de a conduce vehicule, nefiind valabil în afara teritoriului britanic”, potrivit poliției.

În instanță, șoferul a recunoscut fapta, declarând că nu știa că permisul de UK nu are valabilitate pe teritoriul României.

Pentru că nu are antecedente penale, iar între timp a obținut permisul auto în România, rovinăreanul s-a ales doar cu o amendă penală de 2.025 de lei, rezultată din înmulţirea unui număr de 135 zile-amendă cu suma de 15 lei corespunzătoare unei zile-amendă pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei amenzii penale pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Pentru a scăpa cu cazierul curat, șoferul trebuie să nu comită alte fapte penale în cei doi ani.

Sentința nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

I.I.