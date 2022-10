Câte puncte vrea Găman din următoarele jocuri?

Gilortul Târgu Cărbunești se deplasează, azi, pe terenul unei formații cu pretenții din Seria 7. Trupa lui Mario Găman are meci cu CSM Deva, echipă care ocupă locul secund în acest moment. Pentru gorjeni urmează o serie infernală, iar antrenorul echipei speră ca alb-albaștrii să nu alunece în clasament după următoarele șapte jocuri. ,,Îmi pare foarte rău că nu am reușit să câștigăm partida de acasă cu Jiul Petroșani. Am dominat a doua repriză, iar în minutul 94 am avut o situație foarte bună de a marca. Sunt mulțumit de cum au abordat băieții acea partidă și am încredere pentru viitor. Acum, urmează un joc foarte dificil. Cunosc foarte bine echipa din Deva, este una dintre cele mai bune formații din serie, un adversar redutabil. Noi pregătim jocul pentru a lua puncte. Este o perioadă foarte dificilă, pentru că din șapte meciuri avem cinci deplasări și doar două meciuri acasă. Sunt partide foarte grele, trebuie să răzbim și să mergem cu încredere, pentru că altfel putem să coborâm în clasament. Personal, mi-aș dori cel puțin 12 puncte din aceste partide”.

Găman are și probleme de lot înainte de această deplasare. ,,Dogaru este suspendat din cauza cumului de cartonașe, iar Oprița vom vedea dacă va intra cu echipa, pentru că a avut o problemă musculară. Avramescu este accidentat de o lungă perioadă de timp”. CSM Deva – Gilortul se joacă astăzi, de la ora 15.00.

Cătălin Pasăre