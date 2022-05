Casa de Pensii Gorj, acuzată de salariații CEO că le fură anii de pensie!

* Protestele salariaților CEO vor fi reluate

Chiar și după ,,îmbunătățirea” Legii 197/2021, cu facerea altui act, Legea 74/2022, Casa de Pensii Gorj nu reușește să-i pensioneze pe salariații Complexului Energetic Oltenia.

Angajații CEO spun, mai exact, că în ciuda deciziilor judecătorești din țară prin care condițiile speciale sunt recunoscute de magistrați, chiar în baza Legii 197, Casa de Pensii Gorj arată că e mai presus de lege, neaplicând nici Legea 74.

,,Casa de pensii Gorj e mai presus de lege, pentru că se poate!”

Unul dintre salariații CEO, Vasile Tivig îi anunță pe colegii săi din CEO, că instituția în cauză încalcă pur și simplu legea.

,,CNPP ne demonstrează, încă odată, că este mai presus de lege!

După ce au ,,excelat” prin neaplicarea Legii 197/2021, cei de la CNPP Gorj, recidivează în cazul Legii 74/2021… Sub protecția clicii sindicalo-politice galben-roșii…

Chiar dacă Dosarul de pensionare este depus pe 12.04.2022, la 9 zile după intrarea în vigoare a Legii 74/2022, cei de la CNPP Gorj nu aplică reducerea de 6 luni la an, aferentă Condițiilor Speciale de Muncă! Adică încalcă LEGEA!!! Și cu cine puteau începe? Bineînțeles că trebuia unul dintre cei care le-a deranjat liniștea politicienilor… pacea socială… Ca și în cazul respingerilor pe Legea 197/2021… După cum vedeți, colegul nostru are 12 ani și 11 luni de Grupa a II-a, 7 ani și 11 luni de Condiții Deosebite și 7 luni de Condiții Speciale, conform Legii 197/2021!

Deci ar trebui să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu:

– 6 ani și 6 luni, pentru condiții speciale de muncă, conform Legii 74/2022;

– 2 ani și 8 luni, pentru condiții deosebite.

Total reducere 9 ani și 2 luni!

Dar, ,,INTERPREȚII” de la CNPP, îi spun că beneficiază decât de 6 ani și 8 luni reducere!!! Adică îi fură 2 ani și 6 luni!!!

Fiindcă ,,Dacă se vrea, se poate.”

Ce ar putea să facă colegul nostru???

Să acționeze în instanță… La acea instanță, aservită, de la Gorj…

Ce fac politicienii???

Blochează ieșirea la pensie a salariaților CEO… prin încălcarea legii!!!

Ce fac ,,marii lideri”???

Încasează cotizații… ,,pentru ei și familiile lor”… Ce fac ,,minerii și energeticienii”? Așteaptă… ,,Dacă câștigă ăia, câștig și eu”! ,,Dacă pierd ăia, eu nu pierd nimic”… Ce vom face noi? Ăia de protestăm, de peste un an de zile… Vom continua Protestele!!! De când? Sub ce formă? Vom stabili zilele următoare! Ce vor face sindicaliștii? Câți dintre colegi vor veni alături de noi? Rămâne de văzut… NU CEDĂM!!!”, a scris salariatul pe pagina de socializare.

M.C.H.