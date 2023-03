Când revine Troupe pe parchet?

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu are două succese consecutive. Gorjenii au trecut, acasă, de Laguna Sharks și CSM Galați, iar în weekend evoluează tot în fața propriilor suporteri. Elevii lui Kresimir Basic au avut o prestație solidă în ultima confruntare, iar alb-albaștrii așteaptă acum și revenirea căpitanului Porter Troupe. Veteranul american a început săptămâna trecută să alerge, dar antrenorul croat nu vrea să grăbească lucrurile. Este puțin probabil că Troupe să prindă minute în următorul meci, cu Steaua București. Basic a declarat că influența căpitanului se simte chiar și când acesta nu evoluează. ,,Nu are rost să-l forțăm pe Porter. Este la vârsta în care o accidentare trebuie tratată așa cum trebuie. A început alergările ușoare și vom vedea, de la zi la zi, cum se simte. Când va decide el că este momentul să joace, o va face. Cunoscându-l pe Porter, ar juca și într-un picior, însă nu asta ar fi soluția. Nu vrem să riscăm o recidivă. Este mai bine să mai așteptăm o perioadă și, atunci când va fi sută la sută refăcut, o să revină. Cu siguranță ne va ajuta. Ne ajută și acum, prin atitudinea pozitivă pe care o are, prin modul în care este alături de echipă. Vorbește cu jucătorii, are experiență la toate nivelurile, a câștigat trofee, știe cum să abordeze anumite situații. În momentul în care va reveni pe teren, cu siguranță va fi un bonus, pentru că se experiența sa baschetbalistică constituie un plus”, a precizat antrenorul. Porter Troupe va împlini 40 de ani peste câteva zile. Este foarte probabil să fie ultimul sezon ca jucător al veteranului american.

Cătălin Pasăre