Cand ar trebui inlocuita instalatia sanitara a casei si ce ar trebui sa stii despre acest proces?

In momentul in care se achizitioneaza o locuinta, un aspect care trebuie verificat este starea instalatiilor acesteia, in special instalatia electrica si instalatia sanitara. In unele cazuri, acestea pot necesita o reparatie importanta sau chiar inlocuirea completa, mai ales in cazul caselor vechi, care nu au beneficiat de o astfel de renovare complexa pana in momentul respectiv.

O instalatie sanitara rezistenta si construita corect, conform nevoilor locatarilor casei, are un aport important la confortul oferit de o locuinta. O astfel de instalatie va permite utilizarea sa la capacitate maxima si va asigura circuitul apei in intreaga retea, indiferent ca este vorba despre apa rece sau apa calda.

Ce este instalatia sanitara si ce asigura aceasta?

Instalatia sanitara face referire la intregul sistem de tevi si conducte din casa, care au rolul de a transporta apa in toata locuinta. Drept urmare, pe langa confortul oferit, aceasta permite atat accesul la apa calda si apa rece in orice incapere este necesara – bucatarie, bai – dar cuprinde si instalatia de canalizare a locuintei, precum si instalatia de incalzire a acesteia.

In plus, calitatea apei care circula prin instalatie este influentata in mod direct de starea in care se afla tevile si conductele acesteia, mai ales in ceea ce priveste apa rece potabila. Tocmai de aceea, in momentul in care se observa ca apa de la robinet are o calitate slaba, deoarece are o culoare neobisnuita sau lasa urme pe obiectele cu care intra in contact, ar trebui sa se ia solutii pentru imbunatatirea acesteia.

Cum inlocuirea instalatiei sanitare nu este necesara in cazul unei ape calcaroase, de exemplu, fiind o investitie de amploare si costisitoare, in astfel de situatii se recomanda solutii locale si mult mai eficiente, cum ar fi montarea unui filtru dedurizator pentru apa. Acesta foloseste o tehnologie inovativa, care consta in inlocuirea ionilor de calciu si de magneziu cu ioni de sodiu, pentru a elimina calcarul din componenta apei.

In caz contrar, nu numai aspectul estetic al veselei si bateriilor de la chiuveta va avea de suferit, ci si electrocasnicele care functioneaza cu apa si care se pot defecta in timp, iar facturile lunare pot inregistra o crestere a consumului si, implicit, a costurilor pentru acestea.

In ce situatii este recomandata inlocuirea instalatiei sanitare?

Deoarece inlocuirea unei instalatii sanitare este un proces complex, de durata si costisitor, acesta este realizat numai in situatiile in care nu exista alte solutii mai avantajoase. O vechime mare a instalatiei, un proces de renovare completa, inlocuirea sistemului de incalzire a locuintei, acestea sunt principalele situatii in care se recomanda si reinnoirea instalatiei sanitare, prin inlocuirea tevilor si sistemelor cu unele noi si moderne, mai rezistente si mai eficiente.

De exemplu, tevile multistrat reprezinta una dintre solutiile moderne si care se potrivesc pentru aproape toate instalatiile dintr-o locuinta. Astfel ca instalatorii profesionisti – acestia fiind cei care ar trebui sa se ocupe de inlocuirea unei instalatii sanitare – pot utiliza tevi si fitinguri pexal prin presare, care sunt recunoscute in special datorita durabilitatii si rezistentei acestora.

Care sunt semnele ca o instalatie sanitara ar trebui schimbata?

Desi starea vizibil deteriorata ii va determina pe majoritatea oamenilor sa ia decizia de a inlocui instalatia sanitara, exista o serie de semnale care anunta ca aceasta are nevoie de reparatii capitale si care apar inainte ca aspectul sa aiba de suferit. Astfel ca in momentul in care se observa aparitia urmatoarelor semne, trebuie planificata schimbarea instalatiei sanitare:

Apa cu o culoare sau miros neplacute – o decolorare a apei este un semn clar ca tevile nu se mai afla intr-o stare buna si este nevoie de inlocuirea lor, cu atat mai mult cu cat aceasta decolorare este insotita si de un miros neplacut care vine de la obiectele sanitare. Uzura tevilor sau ruginirea acestora sunt principalele cauze care determina aparitia acestor semne; Tevi zgomotoase – aparitia zgomotelor in tevi este ceva obsinuit, cu care oricine s-a confruntat la un moment dat, dar zgomotele puternice, precum zdranganitul sau scartaitul, care persista sunt semne ca exista probleme la nivelul instalatiei sanitare – o presiune crescuta asupra fitingurilor, montarea lor incorecta sau slabirea acestora – care in timp vor duce la o deteriorare majora a instalatiei. Pentru a preveni aceste situatii, inlocuirea fitingurilor este deci necesara; Aparitia scurgerilor – orice scurgere care apare pe parcursul instalatiei sanitare este semn ca exista o defectiune in zona respectiva care are nevoie de reparatii, adesea capitale; Scurgerea apei prin sifon este lenta – de asemenea, daca dureaza mult timp pana curge apa poate fi semnul ca tevile de scurgere sunt infundate, inclusiv ca exista depuneri importante de calcar in instalatie.

Daca in cazul unor situatii de acest gen, reparatiile pot prelungi durata de viata a instalatiei, o data cu trecerea timpului, acestea nu vor mai fi eficiente, iar inlocuirea tevilor si fitingurilor va fi iminenta.