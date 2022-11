Campionatul Național de Box la Seniori și Tineret, într-o comună din Gorj

Campionatul Național de Box la Seniori și Tineret se va disputa, în acest an, în Gorj. Privilegiată este comuna Bălești, care va pune ,,la bătaie” Sala de Sport Ceauru. Competiția va avea loc în perioada 5 – 10 decembrie. Doru Neamțu, antrenor la CS Pandurii Târgu Jiu, a explicat că există o colaborare foarte bună între cluburile gorjene, iar președintele Mihai Prunariu a avut un rol decisiv în aducerea întrecerii sportive în județul nostru. ,,Federația a văzut că la noi, la Târgu-Jiu, lucrurile se desfășoară cum trebuie. Noi știm ce avem de făcut, pentru că organizăm competiții de atâta timp. Pionul principal a fost președintele Mihai Prunariu, care este și membru în Biroul Federal. Fără dânsul nu se putea aduce această competiție. Am deschis și secția de box la CS Internațional Bălești, am afiliat-o la Federația Română de Box. Le-am dat și un sportiv, îl avem pe dublă legitimare pe Saly Palapuic. Domnul primar Mădălin Ungureanu iubește sportul, dumnealui îi place boxul și are o echipă puternică acolo, care ne sprijină. Când vom mai aduce competiții, vom colabora cu ei”, a precizat Neamțu. Este o șansă în plus pentru sportivii gorjeni să se afirme la acest turneu. Doru Neamțu a declarat că vrea să scoată cel puțin trei campioni naționali.

De asemenea, alți pugiliști de valoare din județ revin în competițiile oficiale. ,,La nivel de tineret îi avem pe Doru Bobu, pe Saly Palapuic și pe Angelo Teodosescu, vicecampion european anul trecut. La ei trei ar fi pretențiile cele mai mari. Mai vin cei doi băieți de la București, și ei medaliați, Ianis Adam și Andrei Bucur. La seniori, apărem cu trei surprize, reactivăm foști boxeri. Este vorba despre Leonard Ioncilă, David Andreas și Ciprian Pobirici”, a mai spus Neamțu. Comuna Bălești a fost, în primăvara, gazda finalei Cupei României la box. Întrecerea a fost atunci dedicată juniorilor.

Cătălin Pasăre