Camioanele Iveco S-Way Natural Power – soluții eco de mobilitate de la Auto Schunn

Preocuparea pentru păstrarea calității mediului este vizibilă azi inclusiv în cazul vehiculelor comerciale de transport.

Din ce în ce mai multe companii aleg înlocuirea motoarelor cu ardere internă cu soluții electrice alternative sau motorizarea pe gaz.

Orice reprezentanța auto știe azi că printre cele mai căutate modele de autovehicule ecologice se numără camioanele Iveco S-Way Natural Power, alimentate cu gaz natural.

Auto Schunn, partener autorizat Mercedes-Benz, cu reprezentanțe în Arad, Deva, Sibiu, Suceava și Timișoara, are în oferta sa mai multe modele de camioane de la Iveco – soluții de transport rapide și eficiente.

Autovehiculele Iveco S-Way sunt renumite pentru calitate și fiabilitate, la care se adaugă și un comportament ecologic, dacă vorbim de varianta alimentată cu CNG : Natural Power. Modelul Iveco alimentat cu gaz natural oferă toate avantajele celui mai ecologic combustibil. Folosind acest vehicul pentru misiuni comerciale, va fi păstrată calitatea aerului , datorită emisiilor reduse de NO2 și particule. Limitarea gradului de poluare este absolut necesară azi, iar reducerea costurilor legate de combustibil este un atu important în cazul acestui vehicul.

Avantajele camioanelor Iveco S-Way alimentate cu CNG

Vehiculele care utilizează gaz natural sunt recomandate pentru emisiile sonore reduse, atunci când rulează în mod silențios. Nivelul scăzut de poluare sonoră le recomandă pentru livrări și transporturi de noapte în mediul citadin.

De asemenea, și gradul de confort acustic din cabina șoferului crește. Călătoriile pe distanțe lungi sunt mult mai ușor de parcurs, pentru că un motor mai silențios reduce stresul asociat motoarelor clasice cu propulsive cu ardere internă.

Un alt atu al noilor modele Iveco S-Way Natural Power este inovația tehnologică. Sistemele cu care sunt dotate aceste vehicule măresc durabilitate și fiabilitatea, limitând eliminarea de substanțe poluante.

Timpul necesar mentenanței este de asemenea redus. Motoarele cu proces de combustie îmbunătățit și cu masă optimizată reduc drastic consumul de carburant, fiind excelente pentru deplasări pe distanțe lungi. Perioada dintre 2 schimburi de ulei a fost extinsă la peste 90.000 km, fiind extrem de avantajoasă pentru exploatare în scopuri comerciale. Alimentarea cu gaz natural comprimat e mai facilă ca oricând : există o rețea de peste 3800 de stații de alimentare în Europa și aproape 300 stații GNL, ceea ce ajută mult la optimizarea rutelor de transport.

Catalizatorul camionului este compact și ușor, oferă un grad scăzut de emisii poluante, oferind totodată și niveluri mici de zgomot. Sistemul nu are nevoie de aditivi, de filtre de particule sau regenerare în staționare, iar mentenanța acestui model Iveco este simplă. Rezervoarele de mare capacitate și instalațiile auxiliare sunt ușor de montat între lonjeroanele șasiului, oferind un grad mare de autonomie pe drumuri lungi.

Iveco S-Way Natural Power are sistem anti-idling, care oprește motorul în mod automat atunci când este la relanti în perioade mai îndelungate de timp. Transmisia automata cu 12 viteze oferă un plus de dinamism acestui vehicul iar șoferul este sprijinit enorm de sistemul de conducere predictive Iveco Hi Cruise GPS.

Toate aceste avantaje importante fac din acest vehicul de transport alegerea preferată de multe companii care caută să își optimizeze costurile deplasărilor în scop comercial.