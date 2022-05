Camil Berculescu, în lotul național de 3×3

Evoluțiile bune pe care Camil Berculescu (24 de ani) le-a avut cu CSM Târgu Jiu la ultimul turneu de 3×3 l-au propulsat pe jucătorul gorjean la lotul național. Camil se află cantonat la Complexul Olimpic Sportiv Român din Izvorani, încă din 20 mai. Sportivul a fost selectat de către FRB pentru calificările europene de la Constanța, care se vor disputa în zilele de 4 și 5 iunie. Berculescu, care a evoluat și în loturile de juniori și tineret pentru România, s-a declarat onorat că va îmbrăca, din nou, maioul primei reprezentative. ,,A fost o convocare neaşteptată, dar mă bucur nespus pentru această experienţă. De fiecare dată când am reprezentat echipa naţională, indiferent de competiţie, am făcut-o cu tot dragul, din suflet. Antrenamentele decurg foarte bine, având în vedere faptul că am jucat contra echipelor naţionale ale Ucrainei de 3×3, formate din jucători experimentaţi, contra cărora am evoluat şi în trecut. Pentru pregătirea noastră ne-au ajutat şi i-am ajutat pe cei din lotul naţional de U23, cărora le urăm multă baftă pentru turneul din Israel. Suntem într-o formulă nouă la categoria de seniori: Camil Berculescu, Cristian Mainea, Mario Lazăr, Alexandru Coconea. Ne cunoaştem, am mai fost colegi cu toţii în trecut, ne adaptăm stilului de joc şi pregătim un parcurs cât mai bun la calificările de la Constanţa. Obiectivul este clar, calificarea la Campionatul European”, a declarat Camil pentru Cotidianul ,,Gorjeanul”. Berculescu a vorbit și despre amploarea pe care a luat-o jocul de 3×3, sport olimpic în acest moment. ,,Acest sport a avut o evoluţie foarte frumoasă. Din ce în ce mai mulţi jucători evoluează în turneele de 3×3, peste tot se dezvoltă diferite ligi, precum Big 3. A început să se investească în acest sport, sponsorii investesc în jucători şi echipe, ceea ce este extraordinar, toate acestea în 10-12 ani. Îmi place foarte mult. De fapt, cu 3×3 am început să joc ‘baschet’. Ma gândesc serios să continui să evoluez în acest sport, dar nu să ajung să înlocuiesc 5×5-ul cu 3×3-ul”, a mai spus jucătorul gorjean. Camil crede că baschetbaliștii își pot îmbunătăți tehnica la 3×3, dar jocul are particularitățile sale. ,,Acest sport, cu jumătăţi de măsura, este foarte benefic în evoluţia jucătorilor de baschet, de aceea şi vreau să continui. Lipsa mingilor pe care jucătorii o au în jocul de 5×5, din fericire o mai pot găsi în experienţa 3×3. Pot să îşi exerseze mult mai bine tehnica cu mingea sub presiune, fiind exact de ceea ce au nevoie pentru a evolua. Este mult, mult mai fizic jocul de 3×3, totul este la o viteză mult mai mare, o dinamică total diferită. În principiu, cine este mai bine pregătit fizic, mai agresiv, mai concentrat şi are o viteza de reacţie foarte bună, întotdeauna va fi în avantaj”. Estonia și Italia vor fi adversarii României la Constanța. În altă ordine de idei, Berculescu ne-a declarat, în exclusivitate, că a semnat și un nou contract cu CSM Târgu Jiu și va rămâne în orașul natal și în campionatul viitor.

Cătălin Pasăre