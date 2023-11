Cadrele didactice din Peștișani au învățat despre cum să folosească IA în educație, în Ghent, Belgia

Devenite tradiție, în utlima perioadă în țara noastră, proiectele Erasmus+ oferă, din ce în ce mai mult, oportunități de învățare dintre cele mai inedite și mai adaptate vremurilor moderne pe care le trăim, dezvoltând capacități de a birui dificultățile și de a face față, cu succes, evoluției tehnologice.

Așa se face că, recent, în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie, un grup format din șapte cadre didactice, cu diferite specializări, de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din Peștișani, s-au aflat într-un schimb de experiență în Ghent, Belgia în cadrul unui proiect Erasmus+ cu nr. 2023-RO01-KA121-SCH-000132153, mobilitate Flux 1- Staff VET, acțiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării – Formare profesională VET.

Nimic nou până aici am spune, mai ales dacă privim din perspectiva faptului că în țara noastră, au tot fost implicate în astfel de proiecte destul de multe unităţi şcolare numai că, tema aleasă în cadrul proiectului despre care facem vorbire a fost una, cel puțin, care suscită interesul tuturor astăzi și anume: ”AI for Education – Implicații etice ale Inteligenței Artificiale în educație”.

Se știe că proiectele Erasmus+ sunt proiecte instituţionale, devenite un fel de tradiţie în ultimii ani pentru liceele care doresc să facă performanţă, mai ales prin aceea că reprezintă o modalitate deosebită de formare, prin intermediul căreia se realizează activităţi ce implică parteneri din mai multe ţări, finanţate de către Uniunea Europeană. Înfiinţat încă din anul 1987, Erasmus a devenit cel mai important program de educaţie şi formare profesională derulat la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului din Europa. Programul se adresează atât elevilor, studenţilor, cât și cadrelor didactice care doresc să cunoască modul în care se studiază şi se munceşte în străinătate, reprezentând un real beneficiu din perspectiva unei integrări pe piaţa muncii la nivel european.

Cadrele didactice de la Liceul din Peștișani, liceul cunoscut pentru proiectele Erasmus+ derulate de-a lungul timpului, mai ales cu elevii, au fost beneficiarele unui curs inovativ pe teme folosirii cu succes a Inteligenței Artificiale în actul de educație.

Despre inteligența artificială, cunoscută de toată lumea sub termenul de AI, a început să se vorbească, astăzi, din ce în ce mai mult, mai ales datorită preocupărilor Comisiei Europene care a definit o strategie în acest sens urmărind să abordeze riscurile generate de utilizările specifice ale IA printr-un set de norme complementare, proporționale și flexibile, știut fiind faptul că modul în care percepem și ne apropiem de AI, va defini lumea în care trăim în viitor.

Astfel, în cadrul proiectului derulat în orașul Ghent din Belgia, cele șapte cadre didactice de la liceul din Peștișani, au avut oportunitatea de a învăța despre cum poate fi folosită IA în actul de educație, precum și despre implicațiile etice ale acestui aspect.

Temele abordate în cadrul cursului, au fost dintre cele mai interesante: ”Cum se poate asigura Politica de protecție a școlii prin folosirea IA în sala de clasă”, ”Probleme cu modelele bazate pe limbaj”, ”Beneficii ale IA în sala de clasă”, ”Preocupări etice și provocări ale folosirii IA în sala de clasă”, ”Crearea unei politici școlare pentru integrarea IA în sala de clasă”, ”Priorități ale UE privind utilizarea responsabilă a IA”. Și acestea, sunt doar câteva dintre aspectele abordate.

”Consider că, prin participarea la acest curs, mi s-au dezvăluit noi oportunități de a face actul de educație mai atractiv pentru elevi, mai ales că, pentru aceștia, tehnologia este la ordinea zilei. Totodată, cred că viitorul înseamnă IA inclusiv în educație, și din acest considerent, prin participarea la acest curs, am convingerea că nu voi fi luată pe nepregătite”, relata un cadru didactic participant la proiect.

Bineînțeles că, proiectul Erasmus la care au participat cadrele didactice de la Peștișani nu a inclus doar cursuri, prezența în Belgia, țară fondatoare a UE, țara ciocolatei, țara cu trei limbi oficiale, țara care gazduiește Parlamentul European, contribuind și la dezvoltarea diversității expresiilor culturale personale ale fiecăruia.

Belgia este recunoscută, în primul rând, pentru patrimoniul său arhitectural și artistic, precum și pentru diversitatea culturală, cu influențe franceze, olandeze și germane care pătrund în societate. Este o țară care merită vizitată pentru peisajele sale rurale unice, pline de pășuni verzi și dealuri uimitoare, care sunt mărginite de castele care datează din epoca medievală așa cum sunt în Ghent, orașul în care s-a desfășurat cursul. Conform unuia dintre participanți: ”Ghent este, probabil, unul dintre cele mai frunoase orașe ale Europei. Am fost impresionată, mai ales, de arhitectura medievală bine păstrată, intactă și uimitor de întreținută”

Așadar, șederea în Belgia a avut și valențe culturale prin vizitarea ”Castelului Gravensteen” sau Cetatea Conților de Flandra, una din cele mai cunoscute cetăți romane din Belgia, a Bisericii ”Sfântul Nicolae din Gent” (Sint-Niklaaskerk), o superbă construcție în stil gotic, a Catedralei St. Bavo, consacrată sfântului cu același nume și în care se găsește un altar creat de însuși Jan van Eyck, a Turnului cu ceas, a Palatului Justiției din Ghent, construcție din anul 1895 și altele.

De asemenea, una dintre atracțiile cursului a fost și vizita la Bruxelles, în capitala Belgiei, pentru a se vizita sediul Parlamentului European, autoritatea legislativă a Uniunii Europene din care și țara noastră este membră și unde și România are reprezentanți aleși. Totodată, unul dintre lucrurile interesante spuse de participanți, a fost și acela că Belgia deține cel mai punctual aeroport din Europa, aeroportul Charleroi, unde zborurile nu au întârziat aproape niciodată, fiind al doilea cel mai punctual în lume, după aeroportul internațional Osaka din Japonia.

Una peste alta, iată de ce credem necesar ca astfel de activități să fie din ce în ce mai promovate și scoase în evidență, măcar și pentru faptul că și țara noastră, și noi, românii, facem parte din această mare comunitate europeană, unde se vorbește din ce în ce mai des, despre o identitate paneuropeană, de care nu mai putem face rabat.

În încheiere, felicităm participanții și ne exprimăm cu tărie, încrederea, că învăţământul românesc, ce tot caută să îşi tot descopere identitatea, va deveni unul mai bun, mai performant și prin astfel de schimburi de experiență.

La mai multe!

Prof. înv. primar Daniela DOBROMIRESCU, Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, Peștișani