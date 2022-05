Motto: „De aproape două mii de ani ni se predică să ne iubim, iar noi ne sfâșiem.”

Mihai Eminescu

În prima zi a săptămânii, luni – 9 Mai 2022 – știam că sărbătorim Ziua Europei și m-am bucurat tare mult să văd tramvaiele Bucureștilor, fără excepție, cum aveau fiecare câte un steag tricolor ce flutura în frumoasa zi de primăvară. Revenit în casă, mi s-a reproșat că nu mă uit la parada militară de la Moscova, de parcă fără ea nu puteam trăi. Eu m-am bucurat să văd cum la Paris – Orașul Lumină, cândva, pentru întreaga Europă se desfășura o paradă militară strălucitoare. În fond, Franța și președintele Emmanuel Macron dețin președinția rotativă a Uniunii Europene și parada pariziană îmi umplea inima de mândrie.

Încerc apoi să mă documentez spre a vedea ce și cum gândesc conducătorii de azi ai României. Și nu am fost dezamăgit chiar deloc. Dimpotrivă!

Cum ar veni, i-am lăsat pe alții care sărbătoresc aiurea o Zi a Victoriei cu înfrângeri, crime oribile și distrugeri fără pic de umanitate în ei, bătând pasul de defilare ca o turmă înarmată.

UNIUNEA EUROPEANĂ VREA PACE ȘI PROSPERITATE. Să revenim la ale noastre și la ai noștri. Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, deci al treilea om în stat – căci, oricum, al doilea este o rușine! – totodată și președinte al principalului partid de la guvernare – Partidul Social Democrat – a postat pe pagina de Facebook a domniei sale următorul mesaj:

„Unul dintre motivele pentru care a fost fondată Uniunea Europeană este tocmai acela de a pune capăt războaielor care au măcinat-o întreg secolul trecut. Din această perspectivă, conflictul de la granițele țării noastre e o dovadă în plus a importanței capitale pe care o are apartenența României la UE, dar și la NATO. De Ziua Europei trebuie în primul rând să transmitem un mesaj împotriva celor care contestă beneficiile acestei apartenențe. Fără Uniunea Europeană, am fi total irelevanți. E o iluzie să crezi că poți face ceva singur, de aceea este foarte important să păstrăm un context european stabil și să combatem curentele extremiste și populiste”, a scris, cum spuneam, Marcel Ciolacu pe Facebook.

El a adăugat că românii sunt printre cei mai pro-europeni dintre cetățenii Uniunii Europene.

„Dar acesta nu este un dat de la Dumnezeu.

Toți avem datoria să păstrăm acest lucru. Iar asta înseamnă ca împreună – toate statele membre ale UE – să reușim să dăm un răspuns credibil în fața problemelor cu care se confruntă oamenii. Cetățenii au nevoie să știe că statele naționale și UE luptă alături de ei pentru a trece peste această perioadă grea. Este nevoie de un plan de acțiune comun care să însemne protejarea tuturor cetățenilor europeni – fie că sunt germani, francezi, spanioli sau români. Este o necesitate strategică să avem o direcție clară și să acționăm toți pe o singură voce, a unei Europe puternice. La mulți ani!, de Ziua Europei”, a mai spus acesta, conform AGERPRES.

DE CÂND SĂRBĂTORIM ZIUA EUROPEI? Președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul Nicolae Ciucă au transmis și ei mesaje de Ziua Europei.

Așa, de pildă, premierul Nicolae Ciucă afirmă că Ziua Europei marchează momentul de referință de acum 72 de ani, în care șeful diplomației franceze de la acea vreme, Robert Schuman, prezenta celebra Declarație care îi poartă numele, pusă la punct împreună cu Jean Monnet.

NU URA, CI INDIFERENȚA! Și ar mai fi multe de adăugat. Mă voi limita la a cita un aforism al lui Elie Wiesel, cu puternice referiri la aceia care acum provoacă războaie, amenință chiar Republica Moldova și ar vrea să ajungă la gurile Dunării: „Opusul dragostei nu este ura, ci indiferența.”

ION PREDOȘANU